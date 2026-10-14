¡Goya, goya! Clara Brugada anuncia nuevo plantel de la UNAM en el sur-oriente de CDMX; esto sabemos

Clara Brugada anunció la construcción de un nuevo plantel de la UNAM en el sur-oriente de la CDMX.

¡Más espacio para los futuros pumas! La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció la construcción de un nuevo plantel de la UNAM en el sur-oriente de la capital, durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno ante el Congreso local.

La nueva sede tendrá capacidad para recibir a 20 mil estudiantes y forma parte de una estrategia para ampliar el acceso a la educación superior, en una ciudad donde miles de jóvenes buscan cada año un lugar en las aulas universitarias.

“Por primera vez en más de 50 años construiremos otro gran plantel de la UNAM en el sur-oriente de la capital”, anunció la mandataria, al destacar el acuerdo alcanzado con el rector de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí Vanegas.

¿Cómo será el nuevo plantel de la UNAM en CDMX?

De acuerdo con Brugada, el proyecto contempla la participación conjunta del Gobierno de la Ciudad de México y la UNAM.

La administración capitalina se encargará de construir las instalaciones, mientras que la universidad tendrá a su cargo el equipamiento y la operación del plantel.

La obra se desarrollará por etapas, aunque hasta el momento no se han precisado el presupuesto, la fecha de inicio de los trabajos ni cuándo comenzaría a recibir estudiantes. Tampoco se ha informado la ubicación exacta del terreno donde se levantará la nueva sede.

La capacidad proyectada de 20 mil alumnos pues el objetivo es incrementar la matrícula universitaria y ofrecer más oportunidades a quienes aspiran a ingresar a la UNAM.

CDMX tendrá 3 nuevas universidades públicas y 5 preparatorias

La jefa de Gobierno de la CDMX también anunció la construcción de tres nuevas universidades públicas y cinco preparatorias en pueblos y barrios originarios, así como en zonas alejadas de la capital.

La intención, explicó, es acercar las opciones educativas a las comunidades y evitar que las y los jóvenes tengan que trasladarse largas distancias o alejarse de sus lugares de origen para continuar sus estudios.

En materia de movilidad, Brugada adelantó que se adquirirán 250 nuevas unidades eléctricas de Metrobús, hasta pasar en 2030 al 100 por ciento de la flota; así como la renovación y construcción de 242 km de infraestructura ciclista.

Asimismo, anunció la instalación en 2027 de semáforos inteligentes en cruces estratégicos; y la construcción de un conjunto de puentes vehiculares, principalmente en el poniente, para agilizar el tránsito en zonas críticas.

Finalmente, la mandataria capitalina expuso que de los 113 compromisos asumidos, el 82 por ciento de ellos ya están cumplidos o en proceso.