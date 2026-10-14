¿Qué morenista disputará la Cuauhtémoc? Citlalli Hernández descarta competir por la alcaldía

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, descartó registrarse para competir por la alcaldía Cuauhtémoc en las elecciones de 2027, pese a que su nombre ha sido propuesto por militantes y liderazgos del partido como un perfil de unidad para recuperar la demarcación.

“No me voy a registrar. Sé que hay una discusión abierta en la Cuauhtémoc de buscar un perfil que genere unidad y sé que mi nombre ha salido como una opción, pero no me voy a registrar”, afirmó la dirigente.

Hernández explicó que su prioridad es concluir las responsabilidades que tiene dentro de Morena, particularmente las relacionadas con la definición de las coordinaciones territoriales de Defensa de la Cuarta Transformación, antes de considerar otras posibilidades políticas.

“Yo tengo el compromiso con el partido de terminar mi encargo, sería muy irresponsable renunciar, es mi prioridad”, sostuvo al ser cuestionada sobre la posibilidad de separarse anticipadamente de su cargo.

La dirigente señaló que prevé concluir sus tareas partidistas en diciembre y reconoció que conoce las propuestas de quienes consideran que podría generar consenso entre los grupos de Morena en Cuauhtémoc. Sin embargo, aseguró que no ha dedicado tiempo a evaluar esa posibilidad debido a las responsabilidades que tiene actualmente.

“Yo no tengo ningún interés en una candidatura. Tengo interés de ayudar al movimiento, el partido me pidió ayudar en la Comisión de Elecciones”, declaró.

Aunque descartó registrarse en el proceso interno, Hernández dijo que está dispuesta a dialogar con los militantes que han promovido su nombre para competir por la alcaldía.

“Si yo generara algún consenso en Cuauhtémoc, pues por supuesto que estaría dialogando con las y los compañeros, pero no es algo que yo esté buscando, es algo que han planteado las y los compañeros de Cuauhtémoc”, señaló.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena agregó que todavía no ha tenido oportunidad de conversar con quienes la han buscado para plantearle la posibilidad de encabezar la candidatura, pues primero busca cumplir con el encargo que le asignó el partido.

Morena busca recuperar la alcaldía Cuauhtémoc

La posibilidad de que Citlalli Hernández compitiera por Cuauhtémoc había comenzado a modificar el panorama interno de Morena, donde distintos perfiles manifestaron sus aspiraciones para contender por la demarcación.

Entre quienes habían expresado su interés estaban el diputado federal y vocero del partido, Arturo Ávila; la senadora Cynthia López Castro; la entonces directora de SuperISSSTE, Dunia Ludlow, y la diputada local Diana Sánchez Barrios.

Cuauhtémoc es una de las demarcaciones que Morena busca recuperar después de perderla en 2021 y no conseguir la victoria en 2024, cuando su candidata, Catalina Monreal, fue derrotada por Alessandra Rojo de la Vega.

La actual alcaldesa ha anunciado su intención de buscar la reelección en 2027.