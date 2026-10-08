Morena lanza indirectas y pide no perder el piso: ‘Que el poder no nos aleje de la gente’

Morena celebró sus 15 años con llamados a mantener la unidad y evitar las disputas por cargos. (Foto: ESTRELA JOSENTO/CUARTOSCURO)

Con menos afluencia que antaño, la militancia nacional de Morena festejó los 15 años del nacimiento de su partido y sus dirigentes clamaron “unidad, congruencia y honestidad”.

“No distorsionar al movimiento en una pelea vulgar por los cargos”, porque “Morena no es un instrumento para nadie” y pidieron “apoyar a la presidenta Sheinbaum”.

En un acto convertido en un homenaje a Andrés Manuel López Obrador, la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel, llamó a “estar a la altura de los desafíos, estar cerca del pueblo y no podemos permitir que los cargos nos alejen de las causas, ni que el poder nos aleje de la gente”.

“Estamos obligados a honrar el legado de Andrés Manuel, a seguir actuando con humildad, austeridad y a ras de piso; a preguntarnos para qué queremos el poder, rechazar todo tipo de frivolidades y luchar siempre por el bienestar del pueblo”.

Con un fuerte coro de “es un honor estar con Obrador” y “es un honor estar con Claudia hoy”, Montiel cerró su discurso.

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Ante un presídium integrado por gobernadores –excepto la de Sinaloa–, líderes parlamentarios, funcionarios, “coordinadores” estatales y estudiantes indígenas, entre otros, el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, pidió “cuidar la unidad como una causa sagrada; caminemos juntos como uno solo, es el éxito de la ‘Cuarta Transformación’”.

Los convocó a “no olvidar de dónde venimos, levantar la mira; somos el partido más observado y con la mayor atención mediática”, por lo que “debemos actuar en unidad”.

Otro de los oradores, el exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, exigió con dureza “no distorsionar al movimiento en una pelea vulgar por los cargos”.

Con rostros serios en la mayoría de los asistentes –sólo algunos sonriendo con el actor Jesús Ochoa–, al interior del Auditorio Nacional que se veía casi lleno, lo más visto fue la llegada de Andy López Beltrán. Aunque se mantuvo lejos de los políticos y legisladores de renombre.

Afuera, la afluencia fue menor que antaño, sin vendimia y sin euforia de los inolvidables amlitos.