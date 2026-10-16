Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 16 de octubre: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera del 16 de octubre desde Palacio Nacional. (Cuartosruco)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este viernes 16 de octubre desde Palacio Nacional.

En esta conferencia de prensa, la mandataria se podría referir a las recientes declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, respecto a realizar acciones ofensivas contra los cárteles.

Desde el comienzo de la administración de Trump, el mandatario estadounidense sugirió en varias ocasiones tomar acciones unilaterales, pese a los buenos resultados en el contrabando de drogas.

Además, podría brindar detalles respecto a las medidas implementadas ante el avance del huracán ‘Trudy’, que se mantiene en las costas del océano Pacífico.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera a través de El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 15 de octubre?

En la conferencia de prensa anterior, la mandataria aseguró que Zoé Robledo, director general del IMSS, trabaja para presentar una contraoferta al personal médico luego de rechazar la propuesta inicial en una consulta.

No comentó cuándo sería anunciada ni la vía para dar a conocer esta propuesta; únicamente adelantó que deberá estar “dentro de lo posible” que puede garantizar el gobierno.

Hizo un llamado al gobierno de la Ciudad de México para que informe sobre la agresión de oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que agredieron a manifestantes que participaron en la marcha del 2 de octubre fuera de la estación Tlatelolco e intimidaron a otros jóvenes en el Zócalo.

La petición surge luego de la represión en Jalisco a las personas que protestaban por la crisis de agua en Guadalajara.