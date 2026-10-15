Zoé Robledo responde a rechazo salarial de trabajadores del IMSS: ‘Construiremos una mejor propuesta’

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, anunció que instalará una mesa de trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) para analizar alternativas y construir una nueva propuesta de incremento salarial, luego de que la mayoría de empleados del IMSS lo rechazó.

Zoé Robledo, a través de un video que compartió en sus redes sociales, informó que las negociaciones comenzarán este jueves, en seguimiento a lo anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de revisar las posibilidades de mejorar los salarios y las condiciones laborales del personal del IMSS.

“Vamos a analizar alternativas para construir una mejor propuesta, en el marco de lo posible, una mejora en el salario y también en las condiciones de trabajo de quienes nos cuidan todos los días”, declaró.

Trabajadores del IMSS rechazan propuesta de aumento salarial de 2.9%

Zoé Robledo explicó que la consulta sobre el aumento salarial directo de 2.9 por ciento se realizó este miércoles, mediante un ejercicio convocado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en el que los trabajadores votaron de manera directa y secreta para decidir si aprobaban la propuesta.

Sin embargo, la mayoría optó por rechazar la oferta, decisión que, aseguró Zoé Robledo, será respetada por las autoridades del instituto.

“En el IMSS respetamos esa decisión. Es un ejercicio democrático que fue posible gracias a la reforma en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva de 2019, y demuestra que la voz de los trabajadores se escucha y cuenta”, afirmó.

Los trabajadores del IMSS exigen el incremento salarial del 10 por ciento, la derogación de una cláusula sindical que consideran una “ley mordaza” y la destitución de Rafael Olivos, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Zoé Robledo asegura que el IMSS opera con normalidad

Pese al rechazo de la propuesta salarial, Zoé Robledo aseguró que la atención médica y los servicios del Seguro Social se mantienen con normalidad en todo el país.

Asimismo, agradeció a las trabajadoras y los trabajadores por participar en la consulta y reiteró que el instituto escuchará sus demandas para buscar una solución. “Vamos a escucharla y vamos a responder con hechos, siempre con rumbo al porvenir”, expresó.

Con la instalación de la mesa de trabajo, las autoridades del IMSS y la representación sindical buscarán alternativas para alcanzar una nueva propuesta que contemple las posibilidades de mejora salarial y las condiciones de trabajo del personal.