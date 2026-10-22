La Oreja de Van Gogh anuncia nueva fecha en CDMX: Fecha, preventa de boletos y todos los detalles

La Oreja de Van Gogh llega a la Ciudad de México como parte de la gira Tantas Cosas Que Contar Tour. (Foto: Cuartoscuro/Imagen generada con IA Gemini)

¿Te quedaste sin boletos para La Oreja de Van Gogh en la Ciudad de México? Si este es tu caso, tenemos buenas noticias, debido a que Amaia Montero y compañía abrieron una fecha más en el Palacio de los Deportes.

Los intérpretes de ‘La Playa’ sumaron un concierto más en la capital, luego de que se agotaran todas las entradas para los primeros dos shows que anunciaron, dando una nueva oportunidad para quienes buscan ver a La Oreja de Van Gogh.

La banda llega a la Ciudad de México con su gira Tantas Cosas Que Contar Tour, la cual es especial para todos los fans, debido a que cuenta con los integrantes de la alineación original, incluida Amaia Montero, quien se unió tras la salida de Leire Martínez.

Luego de su salida de La Oreja de Van Gogh, Amia Montero se dedicó a su carrera como solista. (Foto: Cuartoscuro) (Francisco Rodríguez)

¿Cuándo es el nuevo concierto de La Oreja de Van Gogh en CDMX?

El nuevo concierto de La Oreja de Van Gogh que se sumó a la gira se realizará el sábado 10 de julio de 2027 en el mismo recinto que los otros dos conciertos: el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Nueva fecha : sábado 10 de julio de 2027

: sábado 10 de julio de 2027 Sede: Palacio de los Deportes

Con el anuncio de la nueva fecha, La Oreja de Van Gogh brindará tres conciertos consecutivos en el Domo de Cobre, que comenzarán el 8 de julio de 2027. Antes de llegar a la Ciudad de México, la agrupación se presentará en Monterrey y Guadalajara.

La Oreja de Van Gogh en CDMX: ¿Cuándo es la preventa de boletos para la nueva fecha?

Ocesa informó que la nueva fecha contará con su propia preventa de entradas, la cual estará disponible para todos los clientes de HSBC, tal como sucedió en las ventas anticipadas de los primeros conciertos.

La preventa HSBC inicia el lunes 26 de octubre para quienes tienen cuentas Premier de crédito o débito; un día después podrán comprar todas las personas que tengan una tarjeta común de la institución bancaria.

Tarjetas HSBC Premier de crédito y débito : lunes 26 de octubre desde las 11:00 de la mañana.

: lunes 26 de octubre desde las 11:00 de la mañana. Tarjetas HSBC de crédito y débito: martes 27 de octubre desde las 9:00 de la mañana.

En ambos casos, la venta se extiende a lo largo de todo el día y finaliza hasta las 11:59 de la noche en sus respectivas fechas. Si compras con tarjeta de crédito, además, tendrás la opción de pagar a 3 y 5 meses sin intereses.

¿Cuándo es la venta general para La Oreja de Van Gogh?

Una vez que finalicen las preventas, dará inicio la venta general, en la que pueden participar todas las personas, tengan o no una cuenta con HSBC. Esta comienza el miércoles 28 de octubre.

Cuándo : miércoles 28 de octubre.

: miércoles 28 de octubre. A qué hora: 11:00 de la mañana.

En todos los casos, te recomendamos ingresar a Ticketmaster media hora antes del inicio de la venta para ser parte de la fila virtual y, con ello, tener la posibilidad de ser de las primeras personas en seleccionar las entradas.

¿Cuánto cuestan los boletos para la nueva fecha de La Oreja de Van Gogh?

Los boletos para los conciertos de La Oreja de Van Gogh en la Ciudad de México tienen un rango de precios que va de los 1,178 a los 5,642 pesos, dependiendo de los asientos que se seleccionen.

Nivel A: $5,642

Nivel B: $3,410

Nivel C: $2,418

Nivel D: $1,674

Nivel E: $1,178

Estos precios ya incluyen los cargos por servicio.

Más información en breve...