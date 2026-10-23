Líder sindical del IMSS rechaza dejar cargo: ‘Fui electo por 6 años’, asegura Rafael Olivos

El dirigente Rafael Olivos propusó retomar el diálogo, un debate abierto y explicó que tienen un comité de diálogo público. (Cuartoscuro).

Rafael Olivos, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), aseguró en entrevista que fue elegido por un periodo de seis años y con ello, descartó la posibilidad de dejar su cargo, como lo demandan los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Defendió que el proceso bajo el cual fue elegido fue transparente y legal y que no hay reeleción, por lo que será en 2030 cuando deje su cargo.

Recordó que se acaba de reformar sus estatutos hace poco más de un mes y se indica que nacide puede ser sancionado por denuncias o manifestaciones.

Olivos agregó que el sindicato fuciona de manera totalmente trasnparente y que no hay impunidad. “En nuestro sindicato tenemos mecanismos muy claros, por lo que si algún trabajador tiene una deficiencia o comete alguna falta, en ese sentido, todos tenemos el libre derecho de expresar nuestras ideas y reportar inconsistencias”, aseguró.

El dirigente propusó retomar el diálogo, un debate abierto y explicó que tienen un comité de diálogo público.

“Me parece importante que en este momento donde hay cierta polarización en los ideas, haya un debate público”, sentenció y agregó que hay 38 trabajadores que no fueron electos de manera pública y transparente.

“Hay que escuchar argumentos y razones, nosotros seguimos en disposición de establecer comunicación; hay demandas muy legítimas, que son agenas al sindicato”, finalizó.

¿Por qué se manifiestan los tranajadores del IMSS?

Una de las principales demandas de los trabajadores del IMSS es un incremento salarial de 10 por ciento y la contratación de más personal médico y administrativo.

También demandan que haya abasto de medicamientos, insumos para los hospitales y mejores condiciones para atender a los pacientes.

Los trabajadores de la salud además piden la renunicia de Rafael Olivos, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

“Nosotros seguimos con la movilización porque nuestro principal objetivo, aparte de lo salarial, qué bueno que ya hubo una encuesta, pero el objetivo real es recuperar el Comité Ejecutivo Nacional (del SNTSS). Vamos a seguir marchando hasta que la cabeza de este Rafael Olivos caiga”, declaró el enfermero Rafael Soto.