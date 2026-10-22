Modalidad 40 del IMSS: Diputado del PAN cuestiona legalidad de los cambios y anuncia asesoría afectados

El legislador advirtió que las irregularidades en Modalidad 40 deben investigarse sin eliminar derechos de los trabajadores. (Quadratín: Víctor Mejía).

El diputado Héctor Saúl Téllez calificó de ilegal e inconstitucional el decreto que modifica las condiciones de la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por considerar que afecta derechos adquiridos de los trabajadores.

El legislador exigió al Gobierno federal derogar la disposición, al señalar que una medida administrativa no puede limitar derechos sociales sin una revisión previa de las leyes que regulan la seguridad social.

Téllez sostuvo que cualquier cambio a la Modalidad 40 debe someterse a discusión en el Congreso. Por ello, consideró que el decreto no debería entrar en aplicación mientras se analiza su legalidad.

Ante esta situación, anunció que ofrecerá asesoría jurídica a las personas perjudicadas por la medida. También adelantó que evaluará la posibilidad de promover amparos y presentar una iniciativa legislativa para atender el tema.

El diputado panista atribuyó la decisión a las presiones financieras que enfrenta el Gobierno federal por el aumento del gasto en pensiones, el servicio de la deuda y lo que describió como un manejo irresponsable de los recursos públicos.

Sobre las presuntas irregularidades en la Modalidad 40, afirmó que deben investigarse y sancionarse cuando corresponda. Sin embargo, rechazó que esos casos sean motivo para restringir los derechos de quienes cotizaron durante años con el propósito de obtener una pensión digna y justa.

Monreal señala que Congreso debe ser quien legisle sobre la modalidad 40

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, advirtió que cualquier modificación legal o constitucional relacionada con la Modalidad 40 debe ser aprobada por el Congreso, luego de los cambios anunciados por el organismo para regular el salario de cotización y los pagos retroactivos.

“En cualquier caso de modificación constitucional o legal tiene que haber necesariamente una modificación o legal o constitucional del Congreso. De lo contrario se estaría incumpliendo una norma”, indicó el diputado.

Asimismo, sostuvo que pese a que existe simpatía por la iniciativa y hay disposición para respaldar los acuerdos alcanzados en el IMSS, los cambios deben pasar por el respaldo legislativo correspondiente.

“Aunque estemos de acuerdo, aunque vemos con simpatía la propuesta de la negociación, sí tiene que necesariamente pasar por el Congreso”, señaló Monreal.

-Con información de Quadratín.