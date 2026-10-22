Sheinbaum revela por qué cambiaron la Modalidad 40 del IMSS: ‘Encontramos fraudes’

Cambios en la Modalidad 40 del IMSS: esto dijo Sheinbaum sobre los fraudes. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la regulación sobre la denominada modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estuvo impulsada por el hallazgo de posibles fraudes.

“Encontramos fraudes, digamos, relacionados con el acceso a las pensiones altas. Entonces, por eso se decidió regular la modalidad 40, que era a través de la cual se hacían estos esquemas fraudulentos para poder tener una pensión que no le correspondía al trabajador y que podía presentar un fraude”, reveló en la mañanera del 22 de octubre.

Sumado a los motivos de los cambios a la modalidad 40, también contemplan que haya suficientes recursos para las pensiones “reales”, pues dijo que se trata de “cientos de miles de millones de pesos”.

La mandataria explicó que se trata de un tema complicado y que podría profundizarse sobre las irregularidades detectadas por las autoridades; sin embargo, no mencionó si vaya a generar más cambios en caso de haber incurrido en alguna irregularidad.

¿Qué es la Modalidad 40 del IMSS y a quiénes afecta?

La Modalidad 40 permitía a los trabajadores del IMSS que ya no cotizan con un patrón asegurar aportaciones por su cuenta para acumular semanas y mejorar el monto de su futura pensión.

Por eso, el Consejo Técnico del IMSS decidió limitarlo al último salario registrado más una UMA para impedir que los trabajadores mejoren su promedio salarial mediante aportaciones realizadas durante cinco años en la Modalidad 40.

Durante los próximos meses se realizará un análisis del impacto financiero de dicho programa para, posteriormente, elaborar una propuesta para modificar sus reglas.

El director del despacho legal De La Vega & Martínez Rojas, señaló que cualquier modificación que restringe los derechos de los asegurados debe realizarse a través de una reforma legal y aplicarse hacia adelante, es decir, que las personas que ya están inscritas no resulten perjudicadas ni alteren las condiciones bajo las cuales cotizan.

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