‘Tijera’ a gastos va al IMSS: Sheinbaum pide reducirlos para mejorar aumento salarial a trabajadores

La presidenta Claudia Sheinbaum achacó la falta de medicinas en hospitales del IMSS a la burocracia.

Zoé Robledo tiene la instrucción de revisar cómo el IMSS puede recortar gastos operativos para mejorar la oferta de aumento salarial a trabajadores, explicó la presidenta Claudia Sheinbaum este martes 20 de octubre.

La semana pasada, la mayoría del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) votó por rechazar un aumento de 2.9 por ciento a los salarios.

“Tiene que estar esta semana (la nueva propuesta). Lo que le pedí a Zoé es un ejercicio de cómo reducir gastos en ciertas áreas que no afecte los servicios del IMSS”, detalló en la ‘mañanera’ de este 20 de octubre.

Como parte de ese proceso, Zoé Robledo también debe revisar los reclamos de trabajadores del IMSS que aún no tienen un “contrato formal”. “Incluso algunos casos vienen desde la pandemia”, admitió Sheinbaum.

Los trabajadores del IMSS tienen programada una manifestación a nivel nacional el próximo miércoles 21 de octubre. El grupo también exige la destitución de Rafael Olivos, líder del SNTSS, y un Congreso extraordinario para la elección de nuevos representantes.

Los trabajadores del IMSS piden que el aumento salarial para 2027 sea de 10 por ciento. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que el Gobierno de México tratará de cumplir con las demandas en la medida que los recursos del Instituto lo permitan.

¿Qué sabemos de la megamarcha de trabajadores del IMSS?

En la Ciudad de México, la movilización está programada para comenzar a las 15:00 horas en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, aunque hasta el momento no se ha confirmado la ruta que seguirán los manifestantes.

La protesta fue anunciada por Rafael Soto, enfermero del área de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI e integrante del Comité de Movilización Nacional.

Las exigencias de los inconformes no se limitan al aumento salarial: También solicitan la contratación de más personal médico y administrativo; el abasto de medicamentos e insumos hospitalarios, y mejores condiciones para atender a los pacientes.

Como parte de las medidas de presión, Rafael Soto informó que siete secciones sindicales han sido tomadas por los inconformes y adelantó que buscarán extender estas acciones a otras instalaciones del sindicato.

La movilización también contará con la participación de distintas secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuyos integrantes anunciaron que acompañarán a los trabajadores de la salud.

La convocatoria ocurre después de una serie de protestas realizadas durante octubre, entre ellas bloqueos en la autopista México-Pachuca y manifestaciones en las inmediaciones de Palacio Nacional.

¿Trabajadores del IMSS roban medicinas? Esto sabemos

Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, explicó que las autoridades identificaron estas prácticas.

“Tenemos algunos casos, algunos documentados y algunos que tenemos que investigar más a detalle, de desvío de medicamentos desde los hospitales y centros de salud hacia venta afuera de los propios hospitales”, señaló el funcionario en la conferencia desde Palacio Nacional.

Sin embargo, Clark descartó que se trate de una práctica generalizada y rechazó que los trabajadores de los hospitales sean responsables del desabasto de medicamentos que afecta a las instituciones de salud.

Otra de las irregularidades detectadas está relacionada con la venta de medicamentos a sobreprecio por parte de una empresa vinculada a una televisora.

De acuerdo con Clark, la empresa es investigada por un contrato que contemplaba precios superiores en más de 50 por ciento, lo que representaba una afectación significativa para los recursos públicos.

El subsecretario de Salud no reveló el nombre de la empresa debido a que las investigaciones continúan.