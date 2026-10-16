Trabajadores del IMSS bloquean la México-Pachuca: ¿Qué tramo es afectado HOY?

Los trabajadores del IMSS mantienen protestas en la autopista México-Pachuca y otros puntos de la CDMX.

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bloquean la autopista México-Pachuca este viernes 16 de octubre para exigir la salida del líder sindical, Rafael Olivos.

“Iniciamos con una movilización en la México-Pachuca y continuaremos con estos bloqueos hasta que se presente la renuncia de Olivos”, dijo Rafael Soto, integrante del comité de movilización nacional de trabajadores del IMSS y enfermo del hospital Siglo XXI, en entrevista con Azucena Uresti.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se prevén otras concentraciones durante el día en distintos puntos de la Ciudad de México con un aforo aproximado de 800 personas.

“No se van a soltar las instalaciones del IMSS en Reforma, tampoco las del Sindicato Nacional en la Ciudad de México y tampoco las de otras sedes sindicales”, agregó Rafael Soto.

¿Qué pasa en la autopista México-Pachuca?

Desde las 7:00 horas, los trabajadores del IMSS mantienen cerrada la circulación en los carriles centrales y laterales de la carretera México-Pachuca a la altura del kilómetro 42, frente al Hospital General Regional 200 del IMSS, con dirección a Ecatepec.

Frente a la clínica hay trabajadores tomados de las manos para formar una cadena y bloquear el paso de automovilistas. Además portan carteles para exigir mejores salarios e insumos médicos.

A través de redes sociales, usuarios expresaron su inconformidad ante el cierre de la vialidad, pero también expresaron que las demandas de los empleados del IMSS, son justas.

¿Qué exigen los trabajadores del IMSS?

La principal exigencia de los trabajadores del IMSS es la renuncia de Rafael Olivos, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato del IMSS, por presuntamente violar la legislación laboral y los estatutos del sindicato. Otras solicitudes de los empleados son:

Respeto integral a sus derechos laborales.

a sus derechos laborales. Abasto completo y oportuno de insumos.

Equipo médico de calidad

Revalorización de sus contratos colectivos.

Jubilación digna con garantías.

con garantías. Incremento salarial directo al tabulador.

Alto a la precarización laboral en el IMSS .

. Alto a la intimidación y represalias.

Los resultados de la consulta general expresaron el rechazo al aumento del 2.9 por ciento salarial a los trabajadores del IMSS por lo que alista una segunda megamarcha programada para el próximo 21 de octubre. Los empleados exigen un aumento del 10 por ciento.

“Nosotros seguimos con la movilización porque nuestro principal objetivo aparte de lo salarial, qué bueno que ya hubo una encuesta, pero el objetivo real es recuperar el Comité Ejecutivo Nacional (del SNTSS). Vamos a seguir marchando hasta que la cabeza de este Rafael Olivos caiga”, anunció Rafael Soto en conferencia de prensa.