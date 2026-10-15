‘Es el inicio’: ¿Qué sabemos de la nueva megamarcha que alistan los trabajadores del IMSS en CDMX?

Trabajadores del IMSS alistan otra megamarcha en menos de 15 días tras rechazar el aumento salarial.

Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) preparan una nueva megamarcha nacional en menos de 15 días, luego de rechazar la propuesta salarial del gobierno de un 6.8 por ciento global. Los inconformes mantienen su exigencia de un incremento directo del 10 por ciento al salario.

Rafael Soto, integrante del Comité de Movilización Nacional, dijo en entrevista con la periodista Azucena Uresti que la siguiente movilización también tendrá otro objetivo central: exigir la salida de Rafael Olivos, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

“Este es el inicio... lo que queremos es la cabeza de Olivos y vamos nuevamente a salir a las calles en quince días con otra mega movilización nacional hasta que caiga la cabeza del secretario general.”, sostuvo.

El anuncio de una nueva jornada de protesta se produce después de las movilizaciones y bloqueos de trabajadores del IMSS en la Ciudad de México y en otros puntos del país, así como de la consulta salarial del 14 de octubre, en la que la mayoría de los trabajadores rechazó el incremento propuesto.

Hasta el momento, no se ha confirmado una fecha exacta ni la ruta que seguirá la siguiente movilización en la capital.

“Tenemos el día de hoy una conferencia de prensa y todavía estamos ajustando los detalles logísticos y preparándonos junto a los comités de base que se están estableciendo en todas las unidades del país”, explicó Soto.

Trabajadores del IMSS exigen renovar la dirigencia sindical

El representante calificó como una “victoria” el resultado de la consulta en la que los trabajadores rechazaron la propuesta de incremento de 2.9 por ciento al salario tabular y de 3.9 por ciento en prestaciones.

Según las cifras que presentó, la decisión se impuso por una proporción de cinco a uno, con diferencias mayores en algunas casillas.

“Una aplastante victoria... hay algunas (casillas) donde ganamos hasta por quinientos votos contra veinte... pero la guerra no está ganada”, señaló.

Para el movimiento, el siguiente paso es impulsar un cambio en la dirigencia sindical que represente sus demandas y para ello piden que se convoque a un congreso extraordinario.

Zoé Robledo promete mejorar la propuesta salarial

Tras el resultado de la consulta, el director general del IMSS, Zoé Robledo, anunció que buscaría construir una mejor propuesta salarial y abrir una mesa de trabajo con la representación sindical.

La presidenta Claudia Sheinbaum también se refirió al conflicto y señaló que se buscarían alternativas para atender las demandas del personal.

“Todo tiene que estar en el marco de lo posible. Nadie está obligado a lo imposible”, puntualizó la mandataria.

Sheinbaum reconoció que la consulta fue un ejercicio libre y que, tras el rechazo a la oferta, corresponde al sindicato retomar las negociaciones.

Soto pidió que las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Presidencia mantengan abierto el diálogo.

“Solicitamos un diálogo fructífero, abierto, productivo”, expresó.

También rechazó que las protestas se relacionen con intereses partidistas y subrayó que se trata de un movimiento de trabajadores “solo y exclusivamente de trabajadores del IMSS”.

Falta de personal y desabasto en el IMSS: las demandas que siguen en pie

Los empleados del Seguro Social también exigen completar las plantillas laborales, contratar al personal faltante y atender las carencias de insumos en los hospitales.

Soto sostuvo que es necesario revisar cuántos trabajadores hacen falta en las unidades médicas y negociar soluciones para los hospitales con mayores necesidades.

En ese contexto, hizo referencia al diagnóstico de necesidades hospital por hospital anunciado por Zoé Robledo. El movimiento busca que esa revisión se traduzca en acuerdos concretos sobre contratación de personal y atención de las carencias que afectan el funcionamiento de los servicios médicos.