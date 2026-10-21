Modalidad 40 del IMSS: Monreal abre la puerta a actualizar la ley, pero con aval del Congreso

La Modalidad 40 del IMSS tendrá cambios en el salario de cotización y los pagos retroactivos.

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, advirtió que cualquier modificación legal o constitucional relacionada con la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debe ser aprobada por el Congreso, luego de los cambios anunciados por el organismo para regular el salario de cotización y los pagos retroactivos.

“En cualquier caso de modificación constitucional o legal tiene que haber necesariamente una modificación o legal o constitucional del Congreso. De lo contrario se estaría incumpliendo una norma”, señaló el legislador.

Monreal sostuvo que, aunque existe simpatía por la propuesta y hay disposición para respaldar los acuerdos alcanzados en el IMSS, las modificaciones deben contar con el respaldo legislativo correspondiente.

“Aunque estemos de acuerdo, aunque vemos con simpatía la propuesta de la negociación, sí tiene que necesariamente pasar por el Congreso”, insistió el morenista.

El coordinador parlamentario también indicó que, tras el acuerdo alcanzado este miércoles en el IMSS, existe disposición para actualizar la ley e incorporar los compromisos establecidos.

Las declaraciones de Monreal se producen después de que el Consejo Técnico del IMSS aprobara nuevas medidas temporales para la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, conocida como Modalidad 40, que establecen cambios en las condiciones de incorporación a este esquema de cotización.

¿Qué es la Modalidad 40 del IMSS y qué cambia con el decreto?

La Modalidad 40 permite a las personas que dejaron de cotizar ante el IMSS por medio de un patrón continuar realizando aportaciones voluntarias para incrementar sus semanas cotizadas y, según su régimen pensionario y las condiciones de su historial laboral, mejorar el monto de su futura pensión.

Este miércoles 21 de octubre, el IMSS publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que establece medidas temporales para regular este esquema.

Estas son las cinco modificaciones principales:

1. Se limita el salario para las nuevas incorporaciones o contrataciones posteriores

Las personas que ingresen a la Modalidad 40 podrán cotizar con el último salario registrado al momento de causar baja ante el IMSS o hasta ese monto más una Unidad de Medida y Actualización (UMA), sin que el salario sea inferior al mínimo general.

2. Se eliminan las nuevas altas con efectos retroactivos

Las nuevas incorporaciones comenzarán a partir de la fecha en que se presente la solicitud. Con ello, ya no se permitirá registrar una nueva inscripción con una fecha anterior para cubrir periodos previos bajo este esquema.

3. Los trámites de incorporación deberán realizarse por medios digitales.

El IMSS deberá adecuar sus sistemas para que las nuevas inscripciones se procesen mediante herramientas digitales que permitan verificar y dar seguimiento a los movimientos afiliatorios.

4. Se mantienen temporalmente las condiciones de quienes ya están inscritos.

Las personas que ya se encontraban en la Modalidad 40 conservarán las condiciones actuales hasta que concluya el periodo contratado. El instituto también reconoce las semanas cotizadas y los salarios efectivamente pagados para el cálculo de sus derechos pensionarios.

5. El IMSS analizará el impacto financiero de la modalidad para proponer posibles ajustes.

El acuerdo establece un plazo de seis meses para analizar los efectos financieros de la Modalidad 40. Con base en los resultados, se elaborará una propuesta de modificación normativa que deberá someterse a consideración del Consejo Técnico del instituto.

Estas medidas no eliminan la Modalidad 40, pero sí modifican las condiciones de acceso para quienes busquen incorporarse bajo las nuevas reglas. El decreto entrará en vigor este jueves 22 de octubre de 2026, un día hábil después de su publicación en el DOF.

Con información de Felipe Gazcón.