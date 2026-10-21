‘¡Ratero, no te quieras colgar!’: Trabajadores del IMSS corren de protesta a Jorge Romero del PAN

El IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social acordaron un aumento de 8% para 2027.

Jorge Romero, dirigente del PAN, quiso ‘colgarse’ de las protestas de los trabajadores del IMSS y terminó ‘funado’ por los manifestantes quienes lo corrieron al grito de “ratero”.

Romero y legisladores del PAN llegaron a las afueras de las oficinas del IMSS ubicadas en Paseo de la Reforma y criticaron la falta de medicinas y las malas condiciones en los hospitales.

“Los trabajadores de la salud no pueden seguir enfrentando esta crisis sin los recursos necesarios para atender a las familias. Desde @AccionNacional exigimos mejores condiciones laborales y que Zoé Robledo renuncie por su incapacidad”, publicó en su cuenta de X.

Pero su presencia fue rechazada por los trabajadores del IMSS, quienes acusaron al PAN de quererse ‘colgar’ de las protestas de este miércoles 21 de octubre.

“¡Fuera el PAN, fuera el PAN! ¡Rateros! ¡Impostores! ¡Nos robaron el regimen de jubilación y pensiones", dijeron los trabajadores del IMSS.

¿Por qué los trabajadores del IMSS acusan al PAN de robar su régimen de jubilaciones?

Esto se debe a modificaciones hechas durante el sexenio del primer presidente panista de la historia, Vicente Fox.

En 2004, legisladores del PAN, PRI, PVEM y Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano) aprobaron una reforma a la Ley del Seguro Social, promovida por Manlio Fabio Beltrones, para cambiar el financiamiento de las jubilaciones.

La propuesta estableció que las cuotas obrero-patronales ya no se usaran para financiar las pensiones de los trabajadores del IMSS. En su lugar, el financiamento saldría de los recursos presupuestales y de mayores aportaciones de los propios empleados.

La reforma modificó los artículos 277 D y 286 K de la Ley del Seguro Social. Sin embargo, la reforma contempló que los empleados en activo, jubilados y pensionados conservaran los beneficios de su régimen anterior.

Las modificaciones continuaron en los años siguientes: En junio de 2008, durante el gobierno del también panista Felipe Calderón, el IMSS y su sindicato acordaron un sistema de cuentas individuales administradas por Afores para las futuras jubilaciones.