Trabajadores del IMSS y estudiantes de la UAM marchan en CDMX: ¿Qué calles bloquean HOY?

Tráfico CDMX hoy: estas marchas afectarán Paseo de la Reforma, Coyoacán y Tlalpan. (Cuartoscuro)

Los trabajadores del IMSS no se detienen. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México prevé la movilización de personal médico para este 23 de octubre.

En el marco del Día de la Médica y el Médico, los integrantes de la Sección XXXII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) realizarán una marcha en la alcaldía Cuauhtémoc a partir de las 07:00 horas.

Los trabajadores del IMSS saldrán del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo de la Ciudad de México.

La ruta principal afectará la circulación sobre Paseo de la Reforma y los accesos hacia el Centro Histórico.

El motivo de la marcha es la lucha constante para conseguir un aumento salarial del 10 por ciento tabular, una jubilación mutualista con beneficios de la Ley del IMSS de 1973 y la renuncia de Rafael Olivo, líder sindical.

Además, piden solucionar el problema del desabasto de medicamentos e insumos en los centros médicos para mejorar la atención a los derechohabientes.

Se prevé la asistencia de 400 personas, con la posibilidad de que se sumen otras secciones del sindicato.

Estudiantes salen a las calles

La inconformidad con la situación de sus planteles lleva a los estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana a las calles. A las 12:00 horas se prevé que los estudiantes marchen para exponer sus peticiones.

La comunidad universitaria se concentrará en la UAM Xochimilco, ubicada en Calzada del Hueso No. 1100, colonia Villa Quietud, alcaldía Coyoacán, y saldrá con destino a la Rectoría General de la UAM, en Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, colonia Los Colorines, alcaldía Tlalpan.

Las vialidades que resultarán afectadas por la marcha serán Calzada del Hueso y Prolongación Canal de Miramontes.

Los estudiantes exigen atención a su pliego petitorio, que contempla el funcionamiento pleno de la biblioteca, insumos sanitarios, acceso a internet libre, mantenimiento de áreas deportivas y la desprivatización del Centro de Lenguas Extranjeras.

Se calcula la presencia de 100 manifestantes, con el eventual respaldo de otros comités estudiantiles.