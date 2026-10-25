Lula da Silva gana la presidencia con épica remontada a Bolsonaro: ¿Qué sigue para Brasil?

Con una remontada en el último tramo del conteo de votos, Luis Inácio Lula da Silva ganó las elecciones presidenciales en Brasil este domingo 25 de octubre, lo que supone una derrota para la avanzada de derecha en Latinoamérica.

El Tribunal Superior Electoral de Brasil dio la elección como matemáticamente definida, con 51.77 por ciento de votos a favor de Da Silva y 48.23 por ciento para Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro , esto con el 99.89 por ciento de los votos escrutados.

El resultado se produjo tras una jornada electoral caótica, marcada por denuncias de trabas al ejercicio del voto y una ampliación de último minuto del horario de votación.

Fue un regreso sorprendente, consolidado hacia el final, cuando los votantes del bastión de Lula en el noreste del país cerraron filas en torno a uno de los opositores más destacados del “trumpismo” en América Latina.

¿Qué sigue para Brasil con la victora de Lula da Silva?

La elección para un cuarto mandato de Lula da Silva —algo sin precedentes— prolonga una carrera política que abarca más de cuatro décadas y asesta un golpe humillante al movimiento construido por el expresidente Jair Bolsonaro, cuyo hijo mayor intentó llevar el apellido familiar y una variante del populismo —al estilo “MAGA” (Make America Great Again de Donald Trump)— de vuelta al palacio presidencial.

Siendo ya el presidente de mayor edad en la historia de Brasil, Lula cuenta ahora con cuatro años más para estabilizar la mayor economía de América Latina y tratar de mitigar la polarización política que quedó al descubierto durante una campaña sumamente encarnizada. Será una tarea casi imposible.

En el plano interno, la realidad social muestra a un Brasil dividido por ideologías irreconciliables. La identidad y las convicciones de Lula se forjaron a partir de su ascenso como líder sindical, su resistencia a la dictadura brasileña y su crítica a las intervenciones militares de Estados Unidos en el extranjero. Las de su archienemigo, por el contrario, se definen por un conservadurismo patriarcal, un fervor evangélico y un capitalismo sin restricciones.

Lula también se enfrenta a importantes desafíos económicos, entre los que destaca la necesidad de abordar el creciente déficit y la deuda, factores que han mantenido elevadas las tasas de interés. Esto ha generado inquietud entre los inversores; pero, lo que resulta aún más urgente para Lula da Silva , es que ha dejado a los hogares brasileños asfixiados por las deudas, con un aumento en los impagos de préstamos personales que han alcanzado sus niveles más altos en dos décadas.

“Puede que él crea que ha recibido carta blanca, pero fue reelegido en un entorno de fragilidad institucional”, señaló Creomar de Souza, analista político y fundador y director ejecutivo de Dharma Political Risk and Strategy, con sede en Brasilia. “Tendrá que ser capaz de construir una coalición, aun cuando su victoria envía un mensaje contundente a la derecha radical , que deberá replantearse su forma de actuar”.

Lula concluyó su segundo mandato consecutivo en 2010 con un índice de aprobación del 83 por ciento, una cifra con la que los políticos de hoy solo pueden soñar. Barack Obama, cuya presidencia coincidió con los dos últimos años de Lula en el poder, llegó a calificarlo como “el político más popular del planeta”.

Pero aquellos días quedaron muy atrás. Las sucesivas etapas de Lula, marcadas por escándalos de corrupción y un periodo en prisión, hicieron que perdiera su brillo. Incluso cuando protagonizó su primer regreso a la escena política para evitar un segundo mandato de Jair Bolsonaro, actualmente preso , la sensación era que traía consigo un guion anticuado para abordar tanto los problemas crónicos de Brasil como los nuevos desafíos. Los subsidios públicos ya no eran la respuesta para una generación más joven que crece en el contexto de la “economía de plataformas” o la “uberización” del trabajo.

Su negativa a utilizar un teléfono móvil —hasta la última semana de la campaña— fue un indicio revelador de que Lula, quien en su día supo captar a la perfección el sentir de la nación, había perdido el contacto con la realidad.

De hecho, estuvo peligrosamente cerca de ver el fin de su histórica trayectoria. Bolsonaro, hijo y heredero político del expresidente que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, ganó la primera vuelta de las elecciones el 4 de octubre.