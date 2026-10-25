María Corina Machado, quien regaló su Nobel de la Paz a Trump, regresa a Venezuela: ‘Estoy aquí’

'Espero que esté a salvo', dijo el presidente Trump sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela.

La líder opositora venezolana María Corina Machado regresó sorpresivamente a Caracas, en una decisión que podría representar la mayor prueba hasta ahora para la apertura política de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la estrategia del gobierno de Donald Trump para Venezuela tras el arresto de Nicolás Maduro.

“Estoy aquí, con ustedes”, publicó Machado en X este domingo, con lo que confirmó su regreso después de pasar varios meses en el extranjero. No ofreció detalles sobre cómo ingresó a Venezuela ni sobre su paradero.

Machado también agradeció al presidente Donald Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, por su apoyo, en un intento por destacar sus vínculos con Washington, incluso cuando su regreso amenaza con complicar la estrategia de EU para Venezuela.

La decisión coloca a Delcy Rodríguez ante una difícil disyuntiva sobre cuánto espacio político conceder a su rival más formidable. Su Gobierno ha permitido el regreso de políticos, activistas y periodistas que pasaron años en el exilio, incluidos algunos de los aliados más cercanos de Machado.

Permitir que Machado se organice y haga campaña libremente representaría la ampliación más significativa hasta ahora de esa apertura política. Por el contrario, detenerla o restringir sus actividades podría aumentar la presión sobre Washington para que responda.

Un funcionario del Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

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Obtuvo una opinión favorable de 61 por ciento en la más reciente encuesta de AtlasIntel para Bloomberg News. El mismo sondeo mostró que superaría a Rodríguez por 52 por ciento frente a 19 por ciento en unas hipotéticas elecciones presidenciales.

Washington ha dado prioridad a la estabilidad económica y a la reconstrucción de la industria petrolera venezolana, junto con una transición política gradual, mientras depende de Delcy Rodríguez para mantener el orden y negociar cambios en las instituciones políticas.

Este enfoque culminó en un importante acuerdo energético que otorga a Estados Unidos acceso a hasta 65 mil millones de barriles de las reservas de petróleo crudo de Venezuela.

Mientras tanto, el proceso político ha avanzado en gran medida sin Machado. Las conversaciones respaldadas por Estados Unidos entre el gobierno de Rodríguez y una facción de la oposición concluyeron su ronda más reciente esta semana con acuerdos para comenzar a revisar las leyes que regulan las inhabilitaciones políticas, los partidos políticos y las manifestaciones públicas, entre otras medidas.

La negociadora opositora Dinorah Figuera también se reunió con Rodríguez en el Palacio de Miraflores después de las conversaciones, una imagen llamativa del acercamiento entre el Gobierno y algunos de sus adversarios políticos, mientras Machado permanecía al margen del proceso.

Machado había dado señales de que su regreso era inminente. En una entrevista reciente con The New York Times, sugirió que pretendía movilizar a los venezolanos de cara a futuras elecciones.

También ha criticado algunos aspectos de la estrategia de transición de Washington, incluido el acuerdo energético con el controvertido empresario Alejandro Betancourt, lo que podría complicar un convenio que se ha convertido en una pieza central de los planes del gobierno estadounidense para Venezuela.

La llegada de Machado ocurre después de nuevas protestas de la oposición en varias ciudades venezolanas para exigir que se establezca una fecha para las elecciones presidenciales.

Las autoridades detuvieron brevemente a por lo menos siete personas y bloquearon una ruta antes de las manifestaciones en Caracas, lo que puso a prueba los límites de la apertura política del Gobierno.

Machado pasó a la clandestinidad poco después de las controvertidas elecciones presidenciales de 2024, al afirmar que temía por su vida debido a la persecución de dirigentes opositores por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Finalmente, salió de Venezuela a finales del año pasado mediante una operación clandestina para recoger su Premio Nobel de la Paz, galardón que terminó regalando a Donald Trump.