Elección presidencial en Brasil 2026 EN VIVO: Lula y Bolsonaro votan en Río de Janeiro y Sao Paulo

Bolsonaro adelantó que si gana la Presidencia, indultará a su padre Jair, quien está preso por intento de golpe de Estado.

La economía más grande de América Latina define su futuro este domingo 25 de octubre: O Brasil se une al ‘volantazo’ hacia la derecha que ya dieron Colombia y Chile o permanece como uno de los ‘bastiones’ de la izquierda.

Los candidatos a la Presidencia ya votaron: Flávio Bolsonaro lo hizo en la escuela municipal Barão Homem de Mello, ubicada en el barrio de Vila Isabel de Río de Janeiro.

El candidato de la ultraderecha brasileña dijo que la esperanza se ha convertido en miedo y llamó a acudir a las urnas, “haga lluvia o haga sol”, para cambiar el rumbo del país. “Brasil va a cambiar. Brasil va a vencer”.

El aún presidente Luiz Inácio Lula da Silva votó en una escuela de São Bernardo do Campo, municipio vecino a São Paulo.

El lugar de su votación es especial, pues fue en São Bernardo do Campo donde se dio a conocer en los años setenta como líder sindical y donde comenzó su carrera política.

Lula, quien opta a un cuarto mandato no consecutivo, destacó que en la campaña electoral para la segunda vuelta se produjeron las “mayores manifestaciones políticas” de los últimos 50 años en Brasil.

“Lo que vi en esta segunda vuelta no fue por un partido político, no fue por un sindicato. El pueblo fue a la calle a defender sus conquistas”, dijo el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) a los periodistas tras depositar su voto.

¿Quién ganará la Presidencia de Brasil? Esto dicen las encuestas

Las últimas encuestas divulgadas la víspera por las firmas Datafolha y Quaest, le dan la victoria a Bolsonaro con un 51 por ciento de los votos validos, frente a 49 por ciento obtenido por Lula.

No obstante, tanto el aspirante de la ultraderecha como el líder progresista están empate técnico por el margen de error de dos puntos porcentuales de los sondeos.

Unos 158.7 millones de votantes están convocados para elegir la fórmula presidencial, este domingo donde además se elegirá a seis gobernadores.

Brasileños votan alrededor del mundo; hay peleas en Madrid

En Madrid, la votación tuvo una una afluencia numerosa y ordenada durante la mañana y con un ambiente mayormente tranquilo, aunque algunos votantes se enfrentaron en la puerta del edificio -el colegio Blanca de Castilla- y tuvieron que ser separados por las trabajadoras que organizaban las colas.

“El flujo de electores es bastante impresionante comparado con la primera ronda”, aseguró a EFE en la entrada del colegio electoral la cónsul general de Brasil en Madrid, María Angélica Ikeda, que observó que “muchísimos electores que no vinieron en la primera ronda están aquí para la segunda”.

En Lisboa, Portugal, donde vive el mayor colegio electoral brasileño en el extranjero, se vive un escenario completamente contrario al de la primera vuelta marcado por el abstencionismo.

“La expectativa que teníamos, y parece que se está confirmando, es que ahora, en la segunda vuelta, la participación será mucho mayor. Esperamos que acuda a votar alrededor de 50 por ciento del electorado”, pronosticó el embajador, Raimundo Carreria Silva, en declaraciones a los medios.

Con información de EFE