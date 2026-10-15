‘Una conquista histórica’: Lula da Silva celebra la reducción de la jornada laboral en Brasil

La iniciativa ha sido una de las principales banderas de la gestión de Lula y su aprobación se produjo en vísperas de la segunda vuelta de las presidenciales.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó este jueves de “conquista histórica” la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales y afirmó, en plena campaña por su reelección, que “Brasil está listo para más”.

Por una aplastante mayoría, el Senado completó la noche del miércoles 14 de octubre la tramitación parlamentaria de una enmienda constitucional que pone fin a la llamada jornada “6 por 1” y establece cinco días de trabajo y dos de descanso a la semana, sin reducción salarial.

La iniciativa ha sido una de las principales banderas de la gestión de Lula y su aprobación se produjo en vísperas de la segunda vuelta de las presidenciales, prevista para el 25 de octubre y en la que el líder progresista se medirá al senador opositor Flávio Bolsonaro, quien ganó la primera ronda electoral con un 47 por ciento de los votos, dos puntos más que su adversario.

“(Es) Una conquista histórica para millones de trabajadores y trabajadoras, que ahora tendrán más tiempo para descansar, estar con la familia, cuidar de sí mismos y vivir”, manifestó en sus redes sociales el jefe de Estado, en busca de un cuarto mandato no consecutivo a sus 80 años.

El candidato del Partido de los Trabajadores (PT) subrayó así que “quien construye Brasil todos los días también merece tiempo para vivir”.

En un primer momento, Flávio Bolsonaro, hijo primogénito del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, se había mostrado contrario a la medida, aunque finalmente votó a favor de forma telemática, mientras hacía campaña en la ciudad de Porto Alegre.

No obstante, el aspirante del Partido Liberal (PL) ha transmitido a los empresarios, contrarios a la reducción de la jornada laboral, que si gana en las urnas la próxima semana, revisará el texto, según la prensa brasileña.

El senador defiende flexibilizar el mercado laboral y dejar que los empleados negocien con sus patrones las horas trabajadas.

Según los sindicatos, alrededor de 22 millones de trabajadores verán reducida su jornada laboral.

En tanto, las patronales prevén un aumento del 22 por ciento del coste por hora trabajada y han advertido de la posible destrucción de hasta 1.2 millones de puestos de trabajo.

Brasil, la mayor economía de América Latina, registra actualmente una tasa de desempleo en mínimos históricos que ronda el 5 por ciento, aunque con un elevado índice de informalidad que llega al 37 por ciento.