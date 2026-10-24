Previo a las elecciones de vuelta en Brasil: ¿Qué pasó en el último debate presidencial?

Los candidatos se acusaron mutuamente de ser el “padre” del ‘Tigrinho’, un popular juego digital que fue prohibido. (EFE).

Los candidatos presidenciales brasileños, Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, se enfrentaron este viernes en el último debate electoral antes de la segunda vuelta de los comicios este domingo.

Estos son los diez momentos que marcaron el encuentro entre el actual mandatario de línea progresista y el senador ultraderechista:

El rollo de papel higiénico

Bolsonaro hizo hincapié en un supuesto aumento de los precios de una variedad de productos, como el chocolate y el papel higiénico, y se comprometió a devolver “el poder de compra” a la población.

“El (paquete de) chocolate antes tenía 120 gramos y ahora 80 gramos; el rollo de papel higiénico antes tenía 40 metros y ahora 20 metros”, dijo para ilustrar que ahora se compraba menos cantidad por el mismo valor.

Trump como aliado de Bolsonaro

El líder progresista acusó a Bolsonaro de “lamer las botas” del presidente estadounidense, Donald Trump, para que este impusiera aranceles sobre las importaciones brasileñas en un intento por perjudicarlo electoralmente.

En otro momento del debate, Lula también dijo que el rival quería “entregarle” el país a Trump a través de la clasificación de las principales facciones brasileñas como “narcoterroristas”.

Desacuerdo sobre Milei

El presidente instó a su adversario a explicar el “tijeretazo” fiscal que pretende llevar a cabo, si gana en las urnas, y si para el mismo “le va a pedir prestada la motosierra” al mandatario argentino Javier Milei.

“Cuando hablo de Milei, digo que él arregló la economía en Argentina. La izquierda gobernó durante 20 años y ustedes destruyeron Argentina”, respondió el otro.

“Nueve dedos”

La tensión escaló cuando Bolsonaro le echó en cara a Lula que lo que daba al pueblo “con una mano” se lo quitaba con “nueve dedos”, en referencia a que el presidente perdió el dedo meñique en un accidente de trabajo durante su juventud.

Lula se enfadó, exigió que le pidiera disculpas, y aprovechó para recordar su pasado como trabajador metalúrgico.

“No voy a permitir que un miliciano me llame ‘nueve dedos’, alguien que nunca trabajó en la vida, que el primer empleo que tuvo fue falso”, exclamó.

¿Quién creó el juego del ‘Tigrinho’?

Los candidatos se acusaron mutuamente de ser el “padre” del ‘Tigrinho’, un popular juego digital que fue prohibido recientemente por el Gobierno de Lula como parte de su cruzada contra el endeudamiento.

Según el actual mandatario fue Jair Bolsonaro, padre de Flávio, el que permitió el auge de este juego, mientras que el rival dijo que Lula era el responsable con la regulación impulsada al inicio de su mandato.

El reto del secreto bancario

Lula redobló el reto que lanzó durante el debate del domingo pasado para que los dos candidatos levantaran el secreto bancario de sus cuentas.

El presidente aseguró que ya había entregado al Tribunal Superior Electoral todos sus documentos, así como los de la primera dama Janja da Silva y los de un hijo investigado por tráfico de influencias, y pidió a Bolsonaro que hiciera lo mismo.

“Se lo está debiendo a la sociedad brasileña”, reclamó.

El caso de la niña asesinada

El caso de la niña de cinco años asesinada en circunstancias sin aclarar durante una operación policial volvió a ser munición contra Bolsonaro, quien fue uno de los abogados del agente sospechoso del disparo letal.

El aspirante ultraderechista expresó su “confianza” en la inocencia del policía acusado y aprovechó para cargar contra la expansión del narcotráfico en las favelas.

Una rara coincidencia

Un inusual momento de coincidencia entre los candidatos tuvo que ver con la propuesta del actual Gobierno de reformar la Constitución para establecer un derecho al transporte público gratuito el fin de semana.

Lula afirmó que era “justo” que las personas tuvieran esa facilidad para visitar familiares durante los días de descanso, mientras que Bolsonaro dijo estar a favor, pero criticó una supuesta pérdida de poder adquisitivo para disfrutar del tiempo libre.

Invocaciones a Google

El presidente pidió varias veces al espectador “ir a Google” para chequear las declaraciones del rival que él consideraba falsas.

“Todo se lo pregunta a Google, ¿No sabe nada?”, respondió Bolsonaro en una de esas ocasiones.

Despistes con los tiempos

En varios momentos del debate, Lula se despistó y dejó de usar el tiempo que le correspondía, por lo que el mediador, el periodista César Tralli, le tuvo que avisar que podía seguir hablando.

“Aún tiene dos minutos”, le advirtió una vez, mientras el senador se quejaba del aviso levantando los brazos.