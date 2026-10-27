EU da la bienvenida a Bolsonaro: Acogerá al excandidato presidencial de Brasil y a su familia en el país

El senador ultraderechista podrá entrar en territorio estadounidense pese a que la Policía Federal brasileña canceló este martes sus pasaportes ordinario y diplomático. (Foto: EFE)

La Administración del presidente Donald Trump anunció este martes 27 de octubre que acogerá a Flávio Bolsonaro y a su familia en Estados Unidos después de que este abandonara Brasil tras ser derrotado en las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

“El Departamento de Estado expedirá visados a Flávio Bolsonaro y a sus familiares y les permitirá entrar en Estados Unidos”, declaró a la prensa un alto cargo de la Administración bajo condición de anonimato.

El senador ultraderechista podrá entrar en territorio estadounidense pese a que la Policía Federal brasileña canceló este martes sus pasaportes ordinario y diplomático, después de que incumpliera la orden judicial de entregarlos en el marco de una investigación por presunta corrupción.

El anuncio se produjo después de que aliados de Bolsonaro aseguraran que el candidato derrotado había tomado un vuelo con destino a Estados Unidos, según informaron medios brasileños como O Globo y Folha de São Paulo.

‘Quien no debe, no teme’, dice Lula a Bolsonaro

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este martes que “quien no debe, no teme”, por lo que “quien sale escondido de su país, debe alguna cosa”, en referencia a la huida de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos.

“Lamento que haya salido de Brasil. Podría haberse quedado para probar que las acusaciones no son verdaderas”, dijo Lula sobre su rival derrotado en las elecciones del domingo, durante el festejo de sus 81 años, en su residencia en Brasilia.

¿Por qué salió Bolsonaro de Brasil?

El lunes, un día después de perder las elecciones frente a Lula, Flávio Bolsonaro recibió la orden judicial de entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas, además de la prohibición de abandonar el país.

La decisión fue dictada por el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, quien también estuvo a cargo del proceso en el que Jair Bolsonaro, padre de Flávio y expresidente brasileño, fue condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

Flávio Bolsonaro está siendo investigado por el Supremo en una causa por presunto lavado de dinero, según los diarios O Estado de S. Paulo y O Globo.

Bolsonaro pierde elección presidencial

El senador perdió la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el 48 por ciento de los votos, frente al 52 por ciento obtenido por Lula, unos resultados que el dirigente ultraderechista cuestionó durante la noche electoral.

Trump, aliado político de la familia Bolsonaro, afirmó este martes que las elecciones brasileñas fueron “fraudulentas”, aunque, al ser preguntado sobre si tomaría alguna medida al respecto, respondió que él no gobierna Brasil.

Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio y exdiputado, permanece en Estados Unidos, donde se ha instalado tras declararse víctima de una persecución judicial.