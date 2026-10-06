André Esteves, el banquero brasileño que ganó 2 mil 700 mdd con la sorpresiva victoria de Bolsonaro

La fortuna del multimillonario brasileño André Esteves registró un aumento récord después de que las acciones de su banco, Banco BTG Pactual SA, se sumaran a la euforia del mercado provocada por el sorpresivo desempeño de la derecha en las elecciones generales del país, en las que Flávio Bolsonaro se impuso como ganador y con ventaja para la segunda vuelta contra Luis Inácio Lula da Silva.

El patrimonio neto de Esteves aumentó 2 mil 700 millones de dólares, o un 20 por ciento, el lunes, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Fue la mayor ganancia del día en el índice y elevó su fortuna a 15 mil 800 millones de dólares, convirtiéndolo en el tercer brasileño más rico.

Los mercados brasileños se dispararon el lunes después de que el candidato conservador Flávio Bolsonaro obtuviera un resultado mejor de lo esperado y terminara primero en la primera vuelta. Los brasileños volverán a las urnas en menos de tres semanas para un balotaje entre Bolsonaro y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Analistas políticos y financieros afirman que Bolsonaro llega a la segunda vuelta con posibilidades mucho mayores que su rival.

¿Por qué creció la fortuna de André Esteves?

Esteves, socio principal de BTG, es conocido por mantener vínculos pragmáticos tanto con la izquierda como con la derecha. Un representante del banco declinó hacer comentarios de inmediato.

El multimillonario se reunió con Lula junto con otros banqueros y empresarios a fines de agosto, cuando el presidente intentaba recomponer sus vínculos con el sector empresarial como parte de su campaña de reelección. Por esa misma época, Esteves también se reunió con el presidente estadounidense Donald Trump en un club de golf cerca de Washington, donde hablaron sobre la economía y las elecciones brasileñas.

BTG fue el único banco con sede en América Latina que participó este año en la gigantesca oferta pública inicial de Space Exploration Technologies Corp., que convirtió a Elon Musk en el primer billonario del mundo.