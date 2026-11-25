Si yo fuera sueco y trabajara en el Banco Central de ese país, en el Comité del Premio en honor de Alfred Nobel, votaría porque se le diera esa presea a Jesús Fernández Villaverde. El Dr. Fernández es español, avecindado en los Estados Unidos, y profesor de la Universidad de Pensilvania. Es un gran economista neoclásico, del lado de la oferta, de los modelos de crecimiento de largo plazo. Es muy activo en la red social X, y leer sus publicaciones ahí es un gozo, porque tiene un entusiasmo contagioso por sus temas.

El 10 de noviembre, escribió un editorial menos técnico, en Foreign Affairs. Se llama “The Luxury of Children” (El lujo de los hijos), y no tiene desperdicio. Una lectura altamente recomendable.

La historia que cuentan los datos de fertilidad en el mundo actual es curiosa. En los países en desarrollo, la tasa de fertilidad se ha ralentizado. En muchos países desarrollados, la tasa de fertilidad se ha acelerado.

Hay episodios en la historia de la humanidad, como la Peste Negra, donde la población global disminuyó. Ha pasado en guerras, o en mezclas demográficas como la Conquista de las Américas, por el contagio de enfermedades desconocidas. Ahora es un problema no accidental; los seres humanos, como decía Gary Becker, como dice Oded Galor, empezamos a privilegiar la calidad en la vida de los hijos sobre la cantidad, y eso implica que tenemos menos hijos. The Economist, en esta semana, documenta el caso tailandés: las familias quieren tener más hijos, pero no pueden pagar el costo. Fernández Villaverde en su artículo pronostica que hacia 2055, la población global alcanzará un pico, y luego empezará a disminuir.

Los ecologistas estarán contentos con esta noticia. Lo interesante es que la caída en la fertilidad ocurre en países pobres. Eso implica que muchos países verán el fenómeno que hemos experimentado en México, y que están conociendo en China: nuestras sociedades están envejeciendo antes de que seamos ricos. Algunos países ricos ahora tienen tasas de natalidad que nos imaginábamos antes que eran típicas de países pobres y con poca educación.

Israel y Arabia Saudita tienen tasas de fertilidad por arriba de la tasa de reemplazo (2.87 y 2.31 por ejemplo). En los grandes agregados, mientras más pobre y poco educado es un país, la tasa de fertilidad sigue siendo más alta. Pero, por ejemplo, compare usted a México y a Estados Unidos. La tasa de fertilidad allá es 1.63 y en México es 1.89. En el año 2000, ellos tenían 2.06 y nosotros 2.71; la convergencia en tasas en ambos países es notable. De hecho, Fernández Villaverde dice que, en el grupo de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Jamaica, Irán, Malasia, Tailandia, Túnez, Turquía, Sri Lanka, y Estados Unidos, la tasa de fertilidad más alta es la de los Estados Unidos.

Producir y cuidar de la siguiente generación es el trabajo más importante de una especie. Si ese trabajo sale mal, la especie se acaba. En fertilidad, la cifra de ONU y del gobierno mexicano difieren; la oficial de acuerdo con la ENADID del Inegi, del año 2023, es 1.60. Fernández Villaverde cita una encuesta del 2024 que la ubica en 1.2. Pero, como dice él, las diferencias en las tasas de fertilidad serán fuente de conflictos para la humanidad en los años por venir.

Dice JFV que no es el costo de las viviendas, no son los celulares, no es la educación y el trabajo femenino. De hecho, respecto a esto último, en las regiones y países con mayor participación laboral femenina, todo indica que la tasa de fertilidad es mayor.

¿Entonces cuál es la explicación? Hace años, un documento sobre México de James Heckman, economista ganador del premio Nobel 2000, decía que los mexicanos estamos estresados, y que eso probablemente afecta nuestra fertilidad y la capacidad para aumentar nuestro ingreso. JFV llega a una conclusión similar. La vida moderna, dice Fernández Villaverde, sube el costo de tener hijos y reduce el costo de no tenerlos. Antes se esperaba de los hijos que mantuvieran a los viejos; no es el caso ya.

Fernández, Wen Yao y Ventura han probado que los descalabros económicos japoneses desde los 90 se deben a la mala demografía de ese país. Un mundo en donde Estados Unidos tiene más habitantes que China, será muy distinto. La migración también tendrá un papel importante en estos temas a futuro. La presión en los impuestos, y las pensiones, será muy diferente en un México con más viejos que jóvenes. ¿Estamos preparados para ello? Este debería ser un tema de discusión pública.