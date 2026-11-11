Más política que monetaria

No me gusta escribir sobre las decisiones de tasa de Banxico, aunque por supuesto, cualquier macroeconomista serio me dirá que es una de las variables más importantes de la economía. Cuando estudiaba hace 3 décadas, no lo veía. Me parecía que la “overnight rate” era muy lejana a la realidad de la mayoría de los mexicanos. Woodford, uno de los premios Nobel de este año, modeló una idea cercana: en las economías reales los hogares y los productores son heterogéneos, y si no eres sujeto de crédito, o tu negocio no es intensivo en capital, entonces la tasa de interés no te afecta tanto. Si eres pobre y vives al día (un hogar tipo de la mano a la boca), la política monetaria difícilmente resuelve tu problema inmediato de liquidez. Para eso, los instrumentos fiscales, particularmente las transferencias focalizadas, son mejores.

México tiene, desde que se le otorgó autonomía al Banco de México, un mandato único en la banca central: mantener el poder adquisitivo de la moneda. La Constitución dice que ese es su “objetivo prioritario”. Para ello, tiene que controlar la inflación, aunque hay también economistas que han abogado por un control del tipo de cambio. Afortunadamente eso no ha prosperado. México no va a regresar a un tipo de cambio fijo, pero tampoco hay que hacer que el tipo de cambio sea un objetivo de la política monetaria. Dicho esto, hay economistas serios que piensan que el Banco de México debería, igual que el Fed, tener dentro de sus objetivos el crecimiento.

La diferencia entre ambos mandatos se puede ilustrar con la Regla de Taylor. Un banco central que tiene como objetivos tanto la estabilidad de precios como el empleo tiene que incorporar ambos elementos en su función de reacción. No con la misma ponderación, ni con un objetivo mecánico de crecimiento del PIB.

Si su único mandato es la inflación, como Banxico, quizá no puedes dejar en cero el ponderador para el crecimiento. A la mejor 70/30 a favor de la inflación en la función de reacción del banco. Como decía el Dr. Carstens: el control de la inflación tiene que hacerse al menor costo. Pero, una cosa es minimizar el costo de controlar la inflación y otra es utilizar a Banxico para intentar crecer.

El año pasado, un grupo de estudiantes de la UDLAP obtuvo un reconocimiento en el Premio Banxico, argumentando que México podría bajar sus tasas. Estuve de acuerdo con ellos. En mi modelo primitivo (repito; no soy monetarista) el diferencial de riesgo entre Estados Unidos y México se ha reducido. Esto no ha ocurrido por la gran pericia de nuestras autoridades económicas y comerciales, pero sí por la impericia en estas materias de las dos administraciones de Trump y la de Joe Biden. Dicho esto, creo que ya la etapa de corrección pasó. Si el diferencial permitiera un carry trade enorme, habría que corregir más. No es el caso.

Como el villamelón que soy en monetaria diría, al igual que a la mayoría de los economistas de bancos en México, que tendrías que mantener la tasa o subirla. La inflación se está acelerando y la depreciación cambiaria presionará, en mayor o menor medida, los precios de los bienes e insumos importados. Que exista holgura puede limitar el traspaso, pero no lo elimina.

El Dr. Gabriel Casillas (de los que le atinaron a la decisión de Banxico), dice ayer en El Financiero que México podría bajar tasas porque no recibe tanto impulso como Estados Unidos por la IA, y porque aquí el gobierno está absorbiendo el choque de precios de energía, mientras que en USA le están pasando el efecto al consumidor. El argumento de Gabriel, con respeto, me parece incompleto. Que el gobierno absorba el choque de precios de la energía no evapora el costo económico. PEMEX tendrá que importar combustibles más caros y usted y yo, al final, absorberemos la diferencia. Si el costo se financia con déficit, la solución no es gratuita. Diluir el déficit vía inflación no es una política de consolidación fiscal.

Solamente un puñado de intermediarios predijeron recorte de tasa. Los grandes (BBVA, Banorte, Banamex) traían la señal al revés. Raro. Hay quien me dice: “Si hubieran leído las minutas, podrían haberlo anticipado”. Finamex dice que una encuesta interna reveló que los inversionistas ya lo veían; los economistas no.

Aun así, la discusión no es económica. Que quién va a sustituir a la gobernadora, o a Heath; que si tal subgobernador está pagando “derecho de silla”. Estamos leyendo en el manual de kremlinología, no en el de política monetaria.