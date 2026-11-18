En estos días, ver a una ministra de la corte recibir su título de doctorado de la Universidad Tepantlato motivó todo tipo de burlas y memes en las redes sociales. El escarnio es justificado. Hay gente que dedica una vida a un proyecto de investigación y no obtiene un doctorado, dado que, en una universidad seria, evaluadores que ya tengan el grado terminal, tendrían que juzgar que hiciste una aportación valiosa a tu rama del conocimiento. Francamente, no sé cuál sea la innovación o aportación al derecho mexicano y/o universal de la ministra en cuestión, pero quizá no lo sé porque no pertenezco a esa rama del conocimiento. Tampoco conozco la universidad, ni parece estar evaluada por QS o por alguna certificadora. Otra vez: quizá el ignorante soy yo.

Hace muchos años, en la Corte había un proyecto, liderado por el ministro Cosío, jurista de primer nivel, para colegiar a los abogados. Fui a hablar con él, y a manifestarle que me preocupaba este movimiento, toda vez que la colegiación de profesiones genera, en países como Estados Unidos, restricciones a la libre competencia. Entiendo que un médico, un abogado, un ingeniero civil, o un financiero, profesiones que tienen que ver con el patrimonio y la seguridad física de las personas, requieran un grado de entrenamiento superior y que la posibilidad de profesionales de baja calidad se reduzca. Pero, en muchos Estados de la Unión Americana, la colegiación llega al absurdo de requerir el beneplácito de tus pares para obtener una licencia de decorador o peluquero. El ministro, muy amable, me invitó a hacer una tarea: contar, la próxima vez que fuera de las oficinas de IMCO, donde yo trabajaba, al aeropuerto, cuántas escuelas de derecho hay. La verdad es que hay un montón, que se parecen a Tepantlato: casas particulares con un letrero que dice “Universidad Fulanita” y que prometen un título de abogado.

Aquí en Puebla le cancelaron el REVOE (Registro de Validez Oficial de Estudios) a una universidad muy conocida, dado que, desde la Colonia La Paz, presuntamente entregaban títulos de medicina fraudulentos. Ojalá ninguno de los títulos sin médico (mucho peores que los médicos sin título) que obtuvieron un papel de esa forma, pueda acercar jamás su mano con un bisturí cerca de mi bazo o hígado. Pero, ese ejemplo debería ser más frecuente.

En Suiza, cuando trataron de mejorar la calidad de la educación superior, cerraron universidades en lugar de abrir nuevas. Por ello, en lugar de colegiar las profesiones, como sugería el ministro, debería revocarse el REVOE de muchas carreras profesionales en varias universidades del país.

La prueba del CENEVAL ha sido una manera no oficial (dado que esa organización es privada) de revisar si los graduados de cierta profesión, en cierta universidad, tienen las credenciales mínimas para ejercer su ocupación. Aún así, los datos no están disponibles para el público. Si no lo están, deberían estar disponibles para la autoridad, o el Estado debería tener su propio examen de egreso, y con base en él, sugerir modificaciones a las universidades en sus planes de estudio, y en casos graves, cerrar los programas de licenciatura o posgrado que correspondan.

Dicho esto, la política de migración debería acomodar, con un sistema de puntos parecido al canadiense, la inmigración a México de personas calificadas en ciertas profesiones, como los médicos. (Peritos en derecho mexicano, solamente se producen aquí, así que no hay manera de importarlos). La política de traer médicos de Cuba debería revisarse, por dos razones: La primera, porque es un contrato de esclavitud, donde la mayoría del pago se hace al Estado cubano, no al profesional; segundo, porque nadie está certificando en México los conocimientos y habilidades de esos doctores. ¿Por qué no le permitimos a doctores de Paraguay o Bangladesh trabajar en México, si cumplen con ciertos requisitos?

Preocupa el poder de SNTE y CNTE en la educación básica, pero al final el mercado ofrece una salida privada. Si quieres que tus hijos tengan profesores de inglés o matemáticas que conozcan esas materias, los mandas a escuelas privadas. De hecho, es una tendencia creciente en México. Las familias invierten cada vez más en educación. Es una tragedia para los más pobres, eso sí, no tener esa opción.

En educación superior, SEP debería estar revocando REVOES. Nadie debe ejercer una profesión donde hay riesgos para la vida humana, si carece de los conocimientos para ello.