Wall Street abre mixto tras incremento en precios del petróleo: ¿Cómo cotiza HOY?

Los mercados de renta variable a nivel global operan con sesgo negativo, a medida que los inversionistas se mantienen preocupados por las presiones inflacionarias ante costos del petróleo más altos.

El Nasdaq lideró los avances en Wall Street al subir 0.22 por ciento, ubicándose en los 26 mil 064.95 enteros, mientras que el S&P 500 retrocedió 0.17 por ciento, en las 7 mil 650.09 unidades, y el Dow Jones cayó 0.97 por ciento, situándose en los 52 mil 354.29 puntos.

“Anticipamos que el apetito por riesgo se mantenga limitado mientras los inversionistas moderan sus expectativas sobre el desempeño de las empresas del sector tecnológico y la posible prolongación de conflicto geopolítico en el Medio Oriente”, indicaron analistas de Bx+.

Del lado de Europa, los principales mercados cerraron con pérdidas generalizadas: el DAX de Alemania cayó 1.02 por ciento hasta los 25 mil 112.78 enteros, el CAC 40 de Francia bajó 0.68 por ciento, en los 7 mil 758.21 puntos, el FTSE 100 de Londres retrocedió 0.63 por ciento, a las 10 mil 657.23 unidades, el FTSE MIB de Italia descendió 0.26 por ciento, en los 48 mil 258.66 enteros, y el IBEX 35 de España cedió un ligero 0.06 por ciento, colocándose en los 18 mil 902.00 puntos.

En nuestro país, los centros bursátiles registraron descensos al cierre: el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores cayó 0.31 por ciento, colocándose en las 69 mil 669.94 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se situó en los mil 413.39 enteros, perdiendo 0.35 por ciento.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate (WTI) subió 2.74 por ciento y se colocó en los 102.20 dólares por barril, mientras que el Brent cotizó en los 116.19 billetes verdes por unidad, mostrando un avance de 2.67 por ciento.