Wall Street inicia mixto; mercado asimila reportes de tecnológicas: ¿Cómo opera HOY?

Los índices de Wall Street arrancan la jornada en posiciones mixtas, en medio de una mayor aversión al riego en el frente geopolítico, mientras el mercado asimila los reportes corporativos de compañías tecnológicas.

El Nasdaq encabeza los avances en Wall Street con un incremento de 0.43 por ciento, ubicándose en los 26 mil 539.05 enteros, mientras que el S&P 500 sube un marginal 0.01 por ciento, en las 7 mil 713.13 unidades, y el Dow Jones cede 0.13 por ciento, situándose en los 52 mil 428.81 puntos.

De acuerdo con analistas de Monex, “el entorno continúa marcado por riesgos relevantes, como las persistentes tensiones en torno al Estrecho de Ormuz, manteniendo la presión sobre las expectativas de inflación. En este contexto, los inversionistas permanecen atentos a los próximos resultados de Meta y Tesla, los cuales serán relevantes para evaluar si la fortaleza de la demanda asociada a inteligencia artificial continúa respaldando las perspectivas de crecimiento y las valuaciones del sector tecnológico”.

Del lado de Europa, los principales índices cotizan al alza de manera generalizada: el DAX de Alemania avanza 1.43 por ciento hasta los 25 mil 665.60 enteros, seguido por el IBEX 35 de España con una ganancia de 0.98 por ciento, en las 19 mil 279.10 unidades, el CAC 40 de Francia gana 0.95 por ciento, en los 7 mil 912.58 puntos, y el FTSE 100 de Londres sube 0.23 por ciento, colocándose en los 10 mil 757.73 enteros.

¿Cómo opera HOY la Bolsa Mexicaca de Valores?

En nuestro país, los centros bursátiles operan con terreno positivo: el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores avanza 0.67 por ciento, colocándose en las 69 mil 724.69 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se ubica en los mil 413.12 enteros, registrando un aumento de 0.63 por ciento.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate (WTI) retrocede 0.15 por ciento y cotiza en los 97.67 dólares por barril, mientras que el Brent avanza un ligero 0.06 por ciento, situándose en los 108.85 billetes verdes por unidad.