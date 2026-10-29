‘Fue de vacaciones a España’: Desaparece el mexicano Fernando de Jesús Calvillo tras el choque de trenes

Desaparece el mexicano Fernando de Jesús Calvillo tras el choque de trenes en Españal. (Foto tomada de @edu_nnez)

Fernando de Jesús Calvillo Silva, un mexicano de 45 años originario de Aguascalientes, permanece desaparecido tras el choque de trenes ocurrido en Toledo, España.

Alehmi Calvillo, hermana de Fernando, explicó que la familia está en comunicación con la Embajada de México en España, a la que ha proporcionado información y características físicas para identificarlo. Sin embargo, hasta el momento no han obtenido noticias sobre su paradero.

“No está en la lista de fallecidos aún, sino en la lista de desaparecidos. Tenemos fe”, expresó en entrevista al hablar sobre la desaparición de su hermano.

La familia también confirmó que la Guardia Civil española giró una ficha de búsqueda por su desaparición, por lo que las autoridades le dan seguimiento a la búsqueda.

¿Qué sabemos de la desaparición de Fernando Calvillo tras el choque de trenes en España?

La última vez que Alehmi vio personalmente a su hermano fue en marzo de este año, cuando realizaron un viaje juntos a Bacalar, Quintana Roo.

El último contacto que tuvo con él ocurrió el 27 de octubre, cuando Fernando le envió fotografías desde España, donde se encontraba de vacaciones.

De acuerdo con su hermana, un primo de la familia, Rodrigo Hernández, también estaba en España y tenía previsto, para festejer su cumpleaños, encontrarse con Fernando. Tras conocer el accidente ferroviario, Rodrigo se trasladó a Toledo para continuar con las labores de búsqueda e investigar si hay personas hospitalizadas que todavía no hayan sido identificadas.

“Sé que Rodrigo viajaba para Toledo para seguir investigando en hospitales, porque quizá haya personas sin identificar, que no se sepa quiénes son, que no tengan identificación alguna o algo”, relató Alehmi.

Ascienden a 74 muertos por el accidente ferroviario de España

Los fallecidos por el accidente ferroviario ocurrido en Urda (España), en el que un tren de Renfe chocó contra la parte trasera de un Iryo que estaba detenido, ascienden a 74, según datos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

Este balance de fallecidos es provisional y hay un número “muy elevado de heridos aún pendiente de confirmar”. Se trata de la primera comunicación oficial de la CIAF del número de fallecidos sobre este accidente, ya que hasta ahora los datos sobre víctimas habían sido ofrecidos por los servicios de emergencia en el lugar del accidente.

Según explicó la comisión, un equipo investigador del organismo se encuentra en el lugar del accidente desde la mañana del miércoles, cuando ocurrió la colisión.

En este siniestro, el segundo de este tipo ocurrido este año en España, al menos un argentino falleció mientras que un compatriota permanece desaparecido.

El accidente ocurrió a las 08:54 hora local del miércoles, cuando un AVE de Renfe con 397 personas a bordo que circulaba desde Madrid en sentido Sevilla (sur) embistió por detrás a un tren detenido de Iryo, que llevaba 147 pasajeros incluido un bebé, provocando que varios vagones cayeran por un terraplén.

Con información de EFE