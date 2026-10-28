(VIDEO) Tragedia en España: Choque entre dos trenes deja al menos 64 muertos y 80 heridos

Un tren de alta velocidad chocó contra la parte trasera de otro tren que se había detenido en la vía, lo que provocó el descarrilamiento de dos vagones y la muerte de al menos 64 personas este miércoles en el centro de España, informaron las autoridades.

El presidente de la región de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en un inicio dijo que al menos 30 personas fallecieron en el siniestro y advirtió que la cifra podría aumentar. Al menos 80 personas más resultaron heridas, agregó.

El operador del sistema ferroviario de España, ADIF, indicó que el incidente ocurrió la mañana de este miércoles en la provincia de Toledo. El servicio ferroviario está suspendido entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía.

¿Cómo ocurrió el accidente de tren en España?

Esther Padilla, portavoz del gobierno regional de Castilla-La Mancha, dijo a la televisora pública TVE que el siniestro implicó a dos trenes de alta velocidad que transportaban a cientos de pasajeros y circulaban en la misma dirección desde la capital, Madrid, hacia Sevilla, en el suroeste de España. Uno chocó contra la parte trasera del otro cuando estaba detenido, lo que provocó que dos de sus vagones salieran de la vía. Por el momento se desconoce la causa del accidente, añadió.

El choque ocurrió en un tramo llano rodeado de campos entre las localidades de Urda y Los Yébenes. El siniestro dejó un vagón destrozado, con pedazos de metal y otros materiales a la vista, además de escombros esparcidos por una pendiente de grava.

La ministra de Sanidad, Mónica García, dijo a TVE que los equipos de emergencia se concentraban en rescatar a sobrevivientes y cuerpos de los dos vagones más dañados. Los heridos están siendo trasladados a distintos hospitales de la zona, apuntó.

“Fue un impacto a alta velocidad, así que esperamos que esto sea una tragedia”, manifestó García.

El accidente implicó a un tren de la empresa estatal española Renfe y otro de la compañía ferroviaria privada Iryo. Al parecer, el tren de Renfe embistió al otro, de acuerdo con la prensa española. García-Page dijo que 24 personas murieron en el tren de Renfe y otras seis en el de Iryo.

Trenes de esas dos firmas también estuvieron involucrados en un choque mortal en enero.

Según Padilla, a bordo del tren de Renfe iban 397 pasajeros, mientras que en el de Iryo viajaban 147.

IRYO, una empresa de propiedad italiana, explicó en un comunicado que ha “activado sus protocolos de seguridad y está colaborando estrechamente con las autoridades”.

El alcalde de la cercana localidad de Urda, Manuel Galán, dijo en declaraciones a la radiotelevisión pública TVE que las autoridades de Protección Civil pidieron a su ayuntamiento que preparara un pabellón deportivo para atender a los pasajeros heridos.

Una brigada de la Unidad Militar de Emergencias se desplegó para ayudar a los servicios de emergencia, bomberos y policía.

Servicios de emergencias asisten a las víctimas de un accidente de tren en Urda, en el centro de España, el 28 de octubre de 2026. (Juanma Jiménez/Europa Press via AP) (Juanma Jiménez/Juanma Jiménez/Europa Press via)

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, canceló su agenda para centrarse en el choque. En un mensaje en X, se mostró “consternado ante el grave accidente ferroviario en Toledo”.

“Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas”, agregó Sánchez, quien enfrenta unas elecciones generales el próximo mes. “Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias”.

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, señalaron en un breve comunicado en X que estaban siguiendo las noticias del accidente.

“Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas”, afirmaron.

En enero, 45 personas murieron en el sur de España cuando un tren se salió de la vía y chocó contra otro que circulaba en sentido contrario. Este fue el siniestro más letal en el país desde un accidente ocurrido en 2013 que causó 80 fallecidos. El accidente de enero socavó la confianza en la extensa red nacional de alta velocidad.

España, líder en alta velocidad

En las últimas décadas, España invirtió mucho en la alta velocidad —que el sindicato ferroviario del país define como vías para trenes que circulan a 250 kilómetros por hora (155 millas por hora) o más—, lo que convirtió al país en líder mundial en el sector.

España instaló unos 3 mil 900 kilómetros (2 mil 400 millas) de esas vías a lo largo de más de tres décadas para sus 49 millones de habitantes. Solo China, con 45 mil kilómetros (28 mil millas) para mil 400 millones de habitantes, cuenta con más vías de alta velocidad, según la Unión Internacional de Ferrocarriles.

España abrió recientemente su red ferroviaria a empresas privadas para competir con Renfe. Iryo comenzó a operar en España en 2022.