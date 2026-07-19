Cocaína, criptos y un primo del Rey Felipe VI: El mega decomiso que estremece a España y llega a EU

El más grande decomiso de cocaína en España se realizó en 2024 y fue la punta de un iceberg que involucra a un primo lejano del Rey Felipe VI.

El decomiso de cocaína más grande en la historia de España tiene todos los elementos para ser una de las narcoseries de Netflix: un líder del narco aficionado al Real Madrid y a los relojes de lujo, un primo lejano del Rey Felipe VI, un policía con millones de euros escondidos en las paredes de su casa y una red de contactos financieros en Wall Street.

Un cargamento de plátanos llegó al puerto de Algeciras en el otoño de 2024. El problema es que no había fruta. Traía 13 toneladas de cocaína escondidas entre las cajas.

Sin embargo, lo que comenzó como un operativo antidrogas se convirtió en la punta del iceberg de una investigación en curso a casi dos años del aseguramiento de la cocaína.

Hasta ahora, las autoridades de España han documentado una red financiera que movió dinero a través de bancos en Panamá, propiedades de lujo en Dubái, criptomonedas como Bitcoin y Tether y una compañía de adquisición especial (SPAC, por sus siglas en inglés) que recaudó 200 millones de dólares en Wall Street apenas el año pasado.

Los documentos judiciales preliminares, elaborados por investigadores en Madrid, nombran formalmente a los protagonistas como “investigados”, la figura legal española equivalente a sospechosos. Hasta ahora, ninguno ha sido acusado formalmente.

¿Quién es el presunto líder del narco detrás del decomiso de cocaína en España?

Investigadores citados por Bloomberg señalan que Ignacio Torán es el líder de la organización. Una de las líneas de investigación de la Policía de España establece que el sospechoso es un aficionado al Real Madrid, con gusto por los relojes de lujo, que en algún momento planeó usar su fortuna para invertir en futbolistas argentinos.

Torán habría armado una red de empresas holding en España y en el extranjero, con ayuda de prestanombres. Al momento de su arresto era dueño de dos grupos holding españoles y estaba por operar un tercero.

La droga decomisada por la Policía Nacional de España estaba oculta en cajas de plátano. (Fotoarte: El Financiero 1 Fotos: Shutterstock/ IA)

A través de estas compañías, la policía cree que también era propietario de bienes raíces en Dubái, entre ellos una mansión de 10 millones de euros en el complejo residencial W de Palm Jumeirah y otros 11 millones de euros en propiedades adicionales en esa ciudad, a las que se refería como “mis casas”.

Uno de los colaboradores cercaron de Ignacio Torán era Óscar Sánchez, exjefe de la unidad de lavado de dinero de la Policía Nacional de España cuando se realizó el decomiso de cocaína.

Como parte de las investigaciones, autoridades españolas allanaron la casa del policía y encontraron 20 millones de euros escondidos en las paredes, según medios españoles citados por Bloomberg. Tanto Torán como Sánchez están en prisión preventiva.

¿Cómo se involucró un primo del Rey de España con la cocaína decomisada?

Otra de las personas señaladas por los investigadores es Francisco de Borbón, hijo de un duque y primo lejano del Rey Felipe VI.

Francisco de Borbón y el inversionista estadounidense Ketan Seth, quien vivía en una mansión de Dover Shores, en Newport Beach, California, habría fungido como socio administrador de Alpha Trading, la firma californiana que, según los investigadores, canalizaba el dinero del narcotráfico de Torán desde cuentas offshore en un banco de Panamá.

Aún no se establece cómo se conocieron Ketan Seth y el primo del Rey Felipe VI, pero ambos son fundadores de Alpha Trading, una firma integrada de suministro y comercialización de materias primas con oficinas en Nueva York, Madrid y Miami.

De Borbón sí estuvo detenido en España; sin embargo, ya fue liberado. Al ser contactado para la historia, el abogado del primo del Rey de España declinó hacer comentarios.

¿Cómo se conecta el caso la cocaína en España con una SPAC de Wall Street?

Aquí es donde la historia toma un giro inesperado y entra uno de los personajes más inesperados. En 2025, Seth y De Borbón fundaron Blue Acquisition Corp., SPAC enfocada en centros de datos e inteligencia artificial.

Los dos nombraron al exlíder del Ejército de Estados Unidos, el general de cuatro estrellas Wesley Clark, como presidente de la junta directiva de la empresa.

La firma, con domicilio fiscal en la casa de Seth en California, recaudó alrededor de 200 millones de dólares en junio pasado a través de una oferta pública inicial y avanzó en un acuerdo para adquirir un centro de datos en las Cataratas del Niágara.

El banco de inversión BTIG ayudó a organizar la oferta, mientras que algunos de los fondos de cobertura más importantes de Wall Street, incluidos Sona Asset Management y LMR Partners, figuran entre los mayores accionistas de la firma, según datos de Bloomberg.

Hasta ahora, Blue Acquisition Corp. no está señalada por los investigadores ni acusada de ningún delito.

Seth renunció a la compañía el 9 de junio pasado por lo que la firma describió como “razones familiares”. El actual director ejecutivo de Blue, David Bauer, dijo a Bloomberg que Seth ya no tiene ninguna afiliación con la empresa. La asesoría de De Borbón para la firma había terminado en febrero.

¿Cómo operaba la red de lavado de dinero?

De acuerdo con la investigación, la organización criminal de Ignacio Torán utilizaba el dinero en efectivo y criptomonedas —Bitcoin, Tether y VXL dollar— para mover fondos alrededor del mundo, apoyándose en bancos de Irlanda, Panamá y Santo Tomé y Príncipe.

Una de las piezas clave era ET Fintech Europe Ltd., empresa irlandesa propiedad de Francisco de Borbón y otros señalados, que los investigadores describen como controlada directamente por la organización criminal. Una accionista de la fintech negó ante Bloomberg que la compañía estuviera involucrada en lavado de dinero.

También se identificaron dos entidades en Santo Tomé que se presentaban como bancos en internet sin estar registrados ante la autoridad financiera local y que ocultaron la identidad del cliente real al operar a través de cuentas en instituciones más grandes.

Otra pieza del esquema fue una cuenta en garantía abierta en Atlas Bank, en Panamá, con Alpha Trading como depositaria.

El decomiso de cocaína en España se realizó tres años después de una operación similar por 1.6 toneladas de cocaína en mayo de 2021. Ambos cargamentos, camuflados entre importaciones de fruta desde Sudamérica, tienen un valor combinado en el mercado de más de 350 millones de euros, según las autoridades.

Como parte de las investigaciones, la Policía Nacional de España determinó que otras 58 toneladas de drogas fueron introducidas al país entre 2020 y 2024, con un valor de reventa estimado en 3 mil 500 millones de dólares.

¿Qué sigue en la investigación del mega decomiso de cocaína en España?

Seth está citado a testificar, aunque solicitó un aplazamiento a través de sus abogados y ahora tiene fecha de comparecencia para septiembre.

Especialistas en seguridad global como Annette Idler, profesora de la Universidad de Oxford, aseguran que el caso confirma un patrón: las organizaciones criminales exitosas dependen de mercados legales, profesionales financieros, empresas de logística y estructuras corporativas para ocultar sus ganancias ilícitas, aprovechando la zona gris entre la actividad económica legal e ilegal.

Pese al avance de las investigaciones y las hipótesis de las autoridades, ninguno de los señalados ha sido formalmente acusado hasta el momento.

Con información de Bloomberg.