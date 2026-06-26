México y España superan tensiones: Felipe VI augura ‘futuro próspero’ tras reunión con Sheinbaum

El rey Felipe VI destacó este viernes la “magnífica” relación entre España y México, a la que auguró un “futuro enormemente próspero”, un día después de su reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.

“En esta visita tan breve, no quería dejar de pasar la oportunidad (...) de celebrar juntos esta relación tan magnífica que hay entre España y México ya desde hace tanto tiempo”, aseguró en Guadalajara durante un encuentro con miembros de la comunidad española en el país.

El monarca español, quien asistirá esta tarde (madrugada del viernes en España) al partido del Mundial de Fútbol entre España y Uruguay, subrayó, además, el “futuro enormemente próspero” para los lazos entre ambos países.

“Es verdad que va a mejor. La realidad de nuestra relación la representáis muchas veces vosotros, y también los mexicanos que viven en España de forma creciente”, agregó en unas breves palabras en un hotel de la capital del estado de Jalisco.

Finalmente, indicó que lo importante es “sobre todo, hablar de futuro, trabajar por él, crear mejores condiciones” y “seguir caminando juntos en esta enorme comunidad que representa Iberoamérica en ambos lados del Atlántico”.

Las palabras de Felipe VI se producen día después de la reunión celebrada el jueves en el Palacio Nacional, donde fue recibido por Sheinbaum, y que selló la normalización de las relaciones entre México y España después de varios años de tensiones diplomáticas originadas por la petición del gobierno mexicano de que la Corona española ofreciera disculpas por los agravios cometidos durante la Conquista.

Se trata del primer viaje del monarca español a México desde 2018.

En febrero, Sheinbaum invitó a Felipe VI a asistir al Mundial de Fútbol con una carta que destacaba que esta competición era “una coyuntura propicia para evocar la profundidad y el carácter singular de los vínculos entre México y España”.

Sheinbaum y el rey Felipe VI retoman el tema de la Conquista

Por la mañana, la presidenta Sheinbaum informó que durante la reunión que sostuvo con el rey Felipe expuso la importancia que tienen los pueblos indígenas para la identidad nacional mexicana y que, tras escuchar sus planteamientos, el monarca manifestó su interés en trabajar conjuntamente en ese tema en el marco de la próxima Cumbre Iberoamericana.

“El primer tema que yo toqué fue el tema de los pueblos indígenas, los pueblos originarios. La importancia que para México tienen los pueblos. Y hablé de por qué la solicitud del perdón era relevante o es relevante para nosotros”, dijo la mandataria durante su conferencia de prensa.

Sheinbaum indicó que ambas partes acordaron impulsar tres exposiciones culturales en España: una sobre los exiliados de la República Española en México, otra dedicada a Sor Juana Inés de la Cruz y una tercera sobre la cultura maya.

Asimismo, señaló que en la reunión que sostuvieron en Palacio Nacional, abordaron temas sobre comercio, economía, la situación internacional y la defensa de la Carta de las Naciones Unidas.

La mandataria mexicana aseguró que la reunión con el rey Felipe VI fue posible gracias a un gesto previo de este al reconocer los abusos cometidos durante la Conquista, lo que, aseguró, abrió la puerta para restablecer el diálogo político entre ambos países tras varios años de distanciamiento.