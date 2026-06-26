Trump promete arancel del 100% a Europa por impuestos a servicios digitales

Dicho anuncio subraya la intensidad de la campaña de la administración Trump contra los impuestos a servicios digitales.

El presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles del 100 por ciento a los productos importados de países que aplican impuestos a los servicios digitales, aumentando así la presión sobre las naciones europeas que acaban de ratificar un pacto comercial con Estados Unidos.

“Numerosos países europeos han estado debatiendo la inminente implementación de un impuesto a los servicios digitales para las empresas estadounidenses”, declaró Trump en una publicación en redes sociales el viernes.

“Que quede claro que cualquier país que imponga dicho impuesto se enfrentará de inmediato a un arancel del 100 por ciento sobre todos y cada uno de los bienes enviados a los Estados Unidos de América”.

Trump afirmó que el arancel anunciado se impondría “de inmediato” y anularía cualquier acuerdo comercial vigente con los países afectados. Estas declaraciones del presidente se producen un día después de que la Unión Europea diera su aprobación definitiva a un acuerdo comercial con Washington que establece un arancel máximo del 15 por ciento para la mayoría de las exportaciones del bloque a Estados Unidos.

Trump mantiene amenazas contra servicios digitales

Esta amenaza subraya la intensidad de la campaña de la administración Trump contra los impuestos a los servicios digitales, que, según ha argumentado durante mucho tiempo, podrían afectar a grandes empresas tecnológicas estadounidenses como Alphabet y Meta.

Estados Unidos ya ha amenazado con tomar represalias contra los socios comerciales que impongan dichos impuestos, incluso en la UE, y este año ha pedido que se reanuden las conversaciones de la OCDE sobre cómo gravar la economía digital.

La UE y sus Estados miembros tienen el derecho soberano de regular la actividad económica en su territorio, y cualquier impuesto es no discriminatorio por definición y se aplica por igual a todas las grandes empresas, independientemente de su origen, declaró un portavoz de la Comisión Europea en respuesta a la publicación de Trump.

La UE prefiere una solución global sobre los impuestos digitales, en consonancia con las conversaciones de los ministros de finanzas del G7, añadió el portavoz.

En su segundo mandato, Trump ha demostrado estar dispuesto a renegociar acuerdos existentes —o a socavar nuevos pactos— ante nuevos desacuerdos. A principios de este mes, el presidente amenazó a Francia con un impuesto del 100 por ciento sobre todos los champanes y vinos si el país no eliminaba el impuesto digital.