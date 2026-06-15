Corte Suprema de EU ‘salva’ aranceles de Trump contra un país en específico: ¿Cuál es?

Importadores querían 'aprovechar' que la Corte Suprema de EU había anulado los aranceles del 'Día de la Liberación' para tratar de suprimir tarifas impuestas desde 2019.

La Corte Suprema de EU rechazó imponer nuevos límites a los aranceles de Donald Trump, por lo que dejó vigentes los impuestos a las importaciones que impuso durante su primer mandato sobre cientos de miles de millones de dólares en productos procedentes de China.

Al desechar este lunes 15 de junio una apelación presentada por un grupo de importadores, el máximo tribunal, sin emitir comentarios, permitió que permaneciera en vigor una decisión de 2025 de una corte federal de apelaciones que validó dichos aranceles.

El caso se centraba en la facultad del presidente para aumentar aranceles previamente impuestos bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, utilizada para responder a prácticas comerciales consideradas desleales. Una disposición poco utilizada, conocida como Sección 307, autoriza al presidente de EU, a través del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), a “modificar o terminar” esos aranceles en una etapa posterior.

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Los importadores argumentaron que Trump excedió sus facultades al utilizar la autoridad de la Sección 307 para ampliar los aranceles que originalmente afectaban a 50 mil millones de dólares en importaciones chinas, medidas adoptadas para presionar a China a modificar sus prácticas en materia de propiedad intelectual.

Tras las represalias de Beijing, la administración amplió la cobertura hasta alcanzar bienes por un valor de 370 mil millones de dólares para 2019.

Datos aduaneros muestran que los importadores continúan pagando más de 35 mil millones de dólares al año bajo la expansión de los aranceles de la Sección 301.

Las empresas sostuvieron ante la Corte Suprema que Trump intentó utilizar la Sección 307 para evadir los requisitos procesales más estrictos de la Sección 301. Según los demandantes, la facultad de modificación contemplada en la Sección 307 permite únicamente “cambios menores o modestos, no transformaciones radicales”.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos rechazó esa interpretación en septiembre, al señalar que el término “modificar” es “indiferente al grado de cambio y no contiene limitaciones inherentes”.

Los importadores también solicitaron a los jueces que al menos ordenaran una reconsideración del caso a la luz del fallo emitido el 20 de febrero, en el que se invalidaron los aranceles globales que Trump impuso el año pasado invocando una ley federal de poderes de emergencia.

La administración de Trump pidió a la Corte Suprema mantener vigente la decisión del Circuito Federal, argumentando que el presidente actuó exactamente como previó el Congreso al modificar aranceles ya existentes después de las represalias de China.

“Es difícil imaginar una acción más claramente autorizada por una ley”, sostuvo el procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer.

El caso está registrado como HMTX vs. Estados Unidos (25-1012).