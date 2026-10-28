‘La gente chillaba dentro del tren’: Así se vivió el choque en España entre un AVE y un Iryo

De estar al principio del vagón, las personas fueron lanzadas hasta el final. Quienes salieron disparados tenían evidentes heridas provocadas por el fuerte impacto tras el choque del tren de alta velocidad (AVE) con un Iryo en la provincia de Toledo, España.

Entre las víctimas viajaba Antonio Jiménez Barca, periodista de El País, quien resultó herido por la colisión y el descarrilamiento del tren, pero vivió para contar a su casa editorial lo que ocurrió durante el incidente.

Supuestamente, el tren se detuvo durante varios minutos por un problema de “superabundancia en la vía”. El periodista viajaba en la cola del convoy, pero ante la demora decidió ir a la cafetería que se encuentra en el vagón 4.

Momento del accidente del tren AVE en Toledo

Al entrar a esta parte del tren ocurrió el accidente y salió lanzado junto con otras personas que estaban en el vagón. Algunas de ellas lloraban por el desconcierto de lo que acababa de suceder, mientras que otras ayudaban y buscaban la salida del lugar.

“Estaba lleno de sangre. Tenía gente encima y había muchas personas al lado. Luego los tres conseguimos salir y ayudamos a otra gente a que pudiera ir saliendo por un hueco que había en el vagón”, narró a El País.

Jiménez Barca cuenta que las personas que lograron salir del tren se sentaron en el campo abierto a un costado de la escena del desastre. “Algunos de los que estaban en la cafetería estaban graves”, agregó sobre lo que vio en ese momento.

Poco después recuerda que llegaron cuerpos de emergencia al sitio del accidente para brindar atención a las decenas de heridos que permanecían en el suelo.

¿Cuántas personas murieron por el choque de trenes en Toledo?

Al menos 68 personas murieron en el accidente ferroviario ocurrido en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid, confirmaron las autoridades locales.

Los servicios de emergencia siguen buscando cuerpos con ayuda de perros entrenados y podrían “aparecer aún más” cadáveres entre los viajeros de los dos trenes siniestrados, aseguró Emiliano García-Page, presidente de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, a la que pertenece la provincia de Toledo.

“Lo siento muchísimo por las familias y por toda la gente”, indicó García-Page, quien detalló que por el momento se confirmaron 40 fallecidos en el tren de Iryo y 24 en el tren de alta velocidad (AVE) de Renfe, mientras que el número de heridos, de diversa consideración, se sitúa en 58.

¿Error del centro de control?

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, dijo que un accidente por alcance en la red de alta velocidad ferroviaria del país es “verdaderamente inverosímil”.

Afirmó que a las 8:30 horas, tiempo local, se produjo la caída del sistema de seguridad LZB y, posteriormente, el centro de control de Adif tomó la decisión de reanudar la marcha “con un tren detenido y una señal roja a la entrada de la estación Urda”.

Esa decisión de reanudar la marcha cuando todavía había un tren parado, el Iryo, se tomó sin fijar una limitación de velocidad. “Esa es la decisión que se toma desde el centro de control y es el origen del accidente”, aseguró el ministro.

Con información de EFE.