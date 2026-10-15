Naim Darrechi reaparece tras su detención en el aeropuerto de España: ‘Estoy bien’

Naim Darrechi no compartió más detalles sobre su detención y únicamente afirmó estar bien. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Unsplash/ Captura de pantalla).

Naim Darrechi, influencer y exparticipante de La Mansión VIP, reapareció en redes sociales luego de que su amigo Derek Trejo reportara la detención del creador de contenido en el Aeropuerto de Madrid, en España.

El exnovio de Yeri Mua arribó a ese destino debido a que grabaría un nuevo proyecto con Derek, quien también es creador de contenido. Sin embargo, las autoridades lo aprehendieron antes de que lograra reunirse con su amigo.

“Gente, detuvieron a Naim aquí en el aeropuerto, me están diciendo ahorita en este momento. Voy a hablar con su familia y, porfa, que todo esté bien”, dijo en sus historias de Instagram. Tras horas de incertidumbre, Darrechi ya habría sido puesto en libertad.

¿Qué dijo Naim Darrechi tras su detención en España?

El influencer utilizó sus redes sociales para compartir que todo estaba en orden tras su detención. A través de su cuenta de Instagram, Naim subió una fotografía desde un auto, en la que agradeció a todas las personas que estuvieron pendientes de su situación.

“Gracias a todos los que se preocuparon por mí. Estoy bien”, indicó sin dar más detalles sobre los motivos que lo llevaron a estar detenido. El influencer también añadió: “Prendo a las 12:00, hora de México”. Es posible que realice una transmisión en vivo a esa hora.

Derek Trejo también compartió un breve mensaje a través de sus historias, en las que escribió: “Se logró, gracias a Dios”. Después, subió un video en el que se mostró feliz por estar en España.

“Hoy es un grandioso, fabuloso, hermoso día para empezar a recorrer las calles de Madrid. No puedo estar más feliz, honestamente, estoy muy agradecido. Muchas gracias”, comentó en el clip.

¿Qué problemas legales ha tenido Naim Darrechi en España?

Hasta este momento, ni Naim Darrechi ni Derek Trejo han explicado a qué se debe la detención del influencer. Sin embargo, esta no es la primera ocasión en la que se enfrenta a problemas legales en España.

En 2021, Darrechi acudió con otros jóvenes a celebrar un botellón, es decir, una reunión al aire libre con bebidas alcohólicas, en la plaza Drassana de Palma. El evento fue interrumpido por las autoridades.

Mientras los oficiales intentaban disolver la reunión, Naim animaba a los demás a enfrentarse a los agentes, por lo que finalmente fue detenido y presentado ante las autoridades. Poco después, fue puesto en libertad.

No obstante, Darrechi no se presentó a la audiencia que tenía programada en 2023, por lo que se dictó una orden de búsqueda y captura. De acuerdo con el diario El Mundo, la Fiscalía solicitaba una pena de 18 meses de cárcel y una multa de 1,200 euros.

Además, en 2021, el Gobierno de las Islas Baleares informó que había iniciado una denuncia contra el influencer, luego de que este dijera en el canal de YouTube ‘MostopapiTV’ que engañaba a las mujeres para eyacular dentro de ellas sin su consentimiento.

Poco después, el creador de contenido pidió disculpas por sus declaraciones e indicó que eran falsas. Finalmente, el caso fue archivado.