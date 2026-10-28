Abrígate en Edomex y CDMX: Temperaturas de 6 a 11°C para el jueves 29 de octubre

Así estará el clima para la CDMX este jueves 29 de octubre.

Para este jueves 29 de octubre, el Valle de México tendrá cielos medio nublados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas frescas a templadas en la Ciudad de México y el Estado de México. Se espera un día estable y agradable para la región.

¿Qué temperaturas esperan CDMX y Edomex mañana jueves?

La Ciudad de México tendrá temperaturas de 11.7°C a 24.3°C. El viento será de 6 km/h y el cielo medio nublado. Naucalpan de Juárez, en el Edomex, espera entre 11.3°C y 24.0°C, con cielo nublado.

Toluca, en Edomex, tendrá de 6.0°C a 20.7°C, con viento de 3 km/h. Ecatepec de Morelos será más cálido, entre 12.0°C y 25.3°C, con viento de 6 km/h. Ambas ciudades con cielos medio nublados.

¿Habrá lluvias en CDMX y Edomex este jueves?

Para este jueves, no se esperan lluvias en el Valle de México. Los cielos estarán medio nublados, garantizando un día seco y estable. Los vientos se mantendrán ligeros, sin ráfagas fuertes que causen problemas en la región.

Mientras la tormenta tropical Vance causa lluvias fuertes en Michoacán y Jalisco, el Valle de México se mantendrá estable. La Ciudad de México y el Estado de México no esperan lluvias ni vientos intensos, disfrutando de un día seco.

¿Cómo será el clima en el Valle de México los próximos días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

Jueves 29 de octubre : Máxima de 24°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 3 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 3 km/h. Viernes 30 de octubre : Máxima de 24°C, Mínima de 12°C, Poco nuboso, viento de 7 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 12°C, Poco nuboso, viento de 7 km/h. Sábado 31 de octubre: Máxima de 25°C, Mínima de 12°C, Despejado, viento de 7 km/h.

El pronóstico extendido para el Valle de México indica un aumento gradual de las temperaturas máximas hacia el fin de semana. Los cielos se despejarán progresivamente, lo que traerá días más soleados y un clima muy agradable, con vientos ligeros.

¿Cómo prepararse para el clima en CDMX y Edomex?

Con temperaturas templadas, se recomienda mantenerse hidratado, sobre todo al realizar actividades al aire libre. Usar ropa ligera y de colores claros ayuda a mitigar el calor. Aplicar protector solar es prudente, incluso con cielos medio nublados.

Para salir, se sugiere llevar una chamarra ligera por las mañanas y noches, cuando las temperaturas bajan. Aunque no se esperan lluvias, un paraguas pequeño puede ser útil. Planificar horarios evita la exposición directa al sol.

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