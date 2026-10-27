Aguaceros ‘sorprenden’ a los chilangos: Activan alerta máxima por fuertes lluvias al sur de CDMX (VIDEOS)

La Ciudad de México entró en alerta máxima por lluvias en la Benito Juárez.

¿No que ya se habían terminado los aguaceros? La Ciudad de México está en alerta por fuertes lluvias para este martes 27 de octubre, y se registran inundaciones en distintos puntos al sur.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que se activó la alerta máxima por lluvias, a la espera de precipitaciones superiores a los 70 milímetros.

Este es el nivel de alerta por alcaldía:

Alerta Púrpura, con lluvias superiores a los 70 milímetros: Benito Juárez.

Alerta Naranja, con lluvias de entre 30 y 49 milímetros: Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

Alerta Amarilla, con lluvias de entre 15 y 29 milímetros: Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Venustiano Carranza.

Se espera que las lluvias se extiendan incluso poco después de las 22:00 horas de este martes, así que Protección Civil llamó a tomar precauciones.

Así van las inundaciones en CDMX por las lluvias fuertes de este 27 de octubre

Las inundaciones derivadas de las fuertes lluvias de este martes provocaron calles encharcadas e incluso supuestas goteras en el Metro de la Ciudad de México.

La colonia Santa Cruz Atoyac, en la Benito Juárez, fue una de las más afectadas por las inundaciones, lluvias y actividad eléctrica en la CDMX.

Otra colonia afectada fue la Narvarte, donde se registraron anegaciones que incluso dejaron atrapados a los autos de la zona.

Además, otras vialidades clave como Félix Cuevas y Nicolás San Juán reportaron lluvias intensas, justo a las afueras de la Línea 12 del Metro.

Más al sur, entre Benito Juárez y la Álvaro Obregón, se registraron inundaciones entre Periférico y Eje 5 Sur, donde incluso el bajo puente fue afectado por las lluvias en CDMX.

Bomberos de la Ciudad de México informaron acciones por la caída de más de seis árboles y la caída de un poste.

Iztapalapa también reportó inundaciones fuertes en la Calzada Zaragoza.