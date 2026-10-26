Clima en Edomex y CDMX: Temperatura mínima de 4°C y 10°C para el martes 27 de octubre

Así está el clima para la CDMX y el Edomex este 27 de octubre.

El pronóstico del clima para el Valle de México este martes 27 de octubre indica mañanas frescas y tardes templadas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En la Ciudad de México, se anticipa una temperatura mínima de 10.7°C y una máxima de 23.0°C. Toluca tendrá un amanecer más frío, con 4.3°C.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en CDMX y Edomex?

La Ciudad de México tendrá una temperatura máxima de 23.0°C y una mínima de 10.7°C. En contraste, Toluca registrará la mínima más fría de la región, con 4.3°C, y una máxima de 18.0°C. Esta diferencia es crucial al preparar la vestimenta para el día, especialmente en la mañana.

Naucalpan espera una máxima de 22.3°C y una mínima de 10.3°C. Ecatepec registrará la temperatura más alta, con 24.3°C de máxima y 10.3°C de mínima. Ambas ciudades tendrán cielo medio nublado y viento ligero a 4 km/h. Estas variaciones térmicas son importantes para los habitantes del Estado de México.

¿Se esperan lluvias mañana en el Valle de México?

Para el martes 27 de octubre, el Valle de México espera un día con cielo medio nublado. La probabilidad de lluvia es baja en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que no se anticipan lluvias importantes. El viento se mantendrá ligero, con velocidades de 3 a 4 km/h en la mayoría de las zonas. Las condiciones atmosféricas serán estables.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa sobre una vaguada y un canal de baja presión que causarán lluvias fuertes en Chihuahua, Coahuila y Durango. Además, el huracán Vance generará lluvias muy fuertes y oleaje elevado en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Estos sistemas, sin embargo, no afectarán directamente las condiciones climáticas del Valle de México.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex esta semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

Martes 27 de octubre : Máxima de 23°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

: Máxima de 23°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h. Miércoles 28 de octubre : Máxima de 22°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 3 km/h.

: Máxima de 22°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 3 km/h. Jueves 29 de octubre: Máxima de 24°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 3 km/h.

La tendencia para los próximos días muestra un clima estable en el Valle de México. Las mañanas se mantendrán frescas, con mínimas alrededor de los 10°C a 11°C, mientras que las tardes serán templadas, con máximas que estarán entre los 22°C y 24°C. No se prevén cambios drásticos ni eventos climáticos extremos para la región.

¿Cómo prepararse para el clima en CDMX y Edomex?

Dadas las mañanas frescas y tardes templadas, se recomienda vestir por capas para adaptarse a los cambios de temperatura. Es vital mantenerse hidratado, sobre todo si se realizan actividades al aire libre. Aunque no se esperan lluvias fuertes, la protección solar sigue siendo importante, incluso con cielo medio nublado en la zona.

Para el martes, se sugiere llevar una chamarra ligera o suéter para las primeras horas del día, que se pueda retirar por la tarde. No será necesario un paraguas, debido a la baja probabilidad de lluvia. Se recomienda usar calzado cómodo y, si se pasa mucho tiempo al exterior, alguna protección contra el sol.

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