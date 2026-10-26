Paro nacional de transportistas desata ‘caos’ en CDMX y Edomex: Bloqueos y alternativas viales EN VIVO

¡Arranca la semana con caos vial! Transportistas anunciaron un paro nacional este lunes 26 de octubre, y se esperan bloqueos en diversos puntos de acceso a la Ciudad de México.

Con la exigencia de acciones en materia de seguridad, para mejorar el mal estado de carreteras y la modificación de la Ley de Ingresos que reduce el beneficio fiscal a empresas, transportistas se disponen a implementar bloqueos en más de 20 estados.

Aunque no anunciaron bloqueos directamente en la Ciudad de México, transportistas de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), la Federación Mexicoamericana de Transportistas (Fematrac), la Honorable Alianza Mexicana Organización de Transportistas (HAMOTAC) y la Organización Integradora de Derechos Convencionales (Indeco), sí bloquearán casetas y puntos clave entre la capital del país y el Estado de México.

Por ello, se esperan horas de tráfico, así que sigue la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y las actualizaciones de El Financiero para conocer más información sobre los cierres.

Paro de transportistas: ¿Qué carreteras de Edomex y CDMX esperan bloqueos?

De acuerdo con información difundida en grupos de transportistas en Facebook, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y Quadratín, estas son algunas de las carreteras que esperan bloqueos este lunes:

Carretera México-Querétaro, en la caseta de Tepotzotlán.

Carretera Chamapa-Lechería, en dirección al AIFA a la altura de la caseta Chamapa.

Autopista México-Pachuca.

Autopista Ecatepec-Pirámides.

Autopista Peñón-Texcoco.

Arco norte, en su conexión con la México-Pachuca.

Autopista México-Puebla.

Autopista México-Toluca, a la altura de la caseta Toluca/La Marquesa.

Corredores industriales en Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tepotzotlán, Tlalnepantla y el corredor Toluca-Lerma.

Se espera que las manifestaciones de transportistas arranquen a las 6:30 y se intensifiquen rumbo a las 8:00 horas.

Alternativas de transporte en CDMX y Edomex ante bloqueo de transportistas

Ante los bloqueos de transportistas en Edomex y CDMX, considera alternativas de transporte en servicios alternativos, como el Tren Suburbano, el Tren Felipe Ángeles y el Tren El Insurgente.

Además está el Metro de la Ciudad de México, el Cablebús, el Mexicable y el Tren Ligero, sumado a servicios de autobuses que se pueden enfrentar al tráfico y bloqueos como el Metrobús, el Trolebús, el RTP y el Mexibús.

Aquí puedes ver el estado de servicio de los principales medios de transporte de la CDMX y el Edomex:

Además, recuerda que el Hoy No Circula está vigente en CDMX y Edomex para autos con terminaciones de placas 5 y 6 y engomado amarillo.