¿Viernes sin Metro? Línea A cierra estaciones tras caída de elemento de catenaria; alternativas HOY

La Línea A del Metro cerró estaciones debido a la caída del elemento de catenaria que provocó una explosión.

El soporte de una catenaria de la Línea A del Metro cayó la noche del jueves 22 de octubre, a la altura de la estación Guelatao, y las labores de reparación se extendieron hasta la madrugada de este viernes.

Videos en redes sociales mostraron el momento en el que la estructura cae y provoca una explosión, esto mientras usuarios esperaban por abordar el tren.

Tras la ruptura del elemento de la catenaria, las labores en la zona de vías se extendieron con el objetivo de que la Línea A del Metro normalice su servicio lo antes posible.

¿Cómo opera la Línea A del Metro? Esto debes saber este viernes 23 de octubre

Se espera que para las primeras horas de este viernes 23 de octubre, el Metro de la Ciudad de México opere en dos tramos en su Línea A:

De Pantitlán a Canal de San Juan.

De Santa Marta a La Paz.

Las estaciones que estarían cerradas en las primeras horas de este viernes son:

Tepalcates, correspondencia con la Línea 2 del Metrobús .

. Guelatao.

Peñón Viejo.

Acatitla.

Adrián Rubalcava, titular del Metro, informó que el personal trabajará 24/7 para resolver el problema y normalizar el servicio lo antes posible, además reconoció su compromiso.

“Gracias por su esfuerzo, su compromiso y por poner el corazón en cada tarea. Mi respeto y gratitud para cada uno de ustedes, los quiero. NADIE COMO EL PERSONAL DEL METRO DE LA CDMX.”

Alternativas a los cierres en la Línea A del Metro CDMX

Con los cierres en la Línea A del Metro, es posible que este viernes el servicio tarde en ser restablecido.

Por ello, estas son algunas de las alternativas de transporte para salir o llegar a la zona de la Línea A sobre la Calzada Zaragoza y que es clave en el transporte de miles de personas en Iztapalapa, Iztacalco, Nezahualcóyotl, Chalco y La Paz:

RTP de apoyo

El Metro CDMX informó que, mientras se normaliza el servicio, habrá camiones de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que brindarán servicio para conectar los dos tramos de la Línea A.

El servicio opera en ambos sentidos de Canal de San Juan a La Paz.

Metrobús

Otra de las alternativas si vives cerca de la estación Tepalcates es la Línea 2 del Metrobús de la CDMX, que tiene correspondencia y te puede llevar al centro y al poniente de la cpaital del país, con conexiones importantes con Metro Tacubaya, la avenida Insurgentes, entre otros lugares.

Sus correspondencias son:

Metro Tepalcates de la Línea A.

de la Línea A. Metro Coyuya de la Línea 8.

de la Línea 8. Metrobús Coyuya de la Línea 5.

de la Línea 5. Metro Xola de la Línea 2.

de la Línea 2. Metro Etiopía de la Línea 3.

de la Línea 3. Metrobús Etiopía de la Línea 3.

de la Línea 3. Metrobús Viaducto de la Línea 1.

de la Línea 1. Metrobús Nuevo León de la Línea 1.

de la Línea 1. Metro Patriotismo de la Línea 9.

de la Línea 9. Metro Tacubaya, de las líneas 1, 7 y 9.

Cablebús

Si vives más al oriente, la Línea 2 del Cablebús puede ser una alternativa para llegar en pocos minutos a la Línea 8 del Metro, que te conecta con el centro de la Ciudad de México.

Sale desde Santa Marta y llega hasta Constitución de 1917, terminal de la Línea 8 y que tiene conexión de RTP y Trolebús con otros puntos clave en Iztapalapa y Tláhuac.

Además, pasa por colonias como Lomas de la Estancia.

Trolebús elevado

Finalmente, otra de las alternativas es el Trolebús elevado, que no solo conecta Santa Marta con Constitución de 1917, sino que te puede ayudar a llegar desde Chalco, Estado de México, a la Línea 8 del Metro en lo que se normaliza el servicio en la Línea A.