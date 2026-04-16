Trolebús Elevado choca contra la estación Covadonga en Chalco; hay al menos 20 heridos

Un fuerte accidente se registró en el Estado de México, donde una unidad del Trolebús Elevado se impactó contra la estructura de la estación La Covadonga, ubicada sobre la avenida Solidaridad, en dirección hacia Valle de Chalco.

La unidad número 60-002, que cubre la ruta Chalco-Santa Martha, circulaba este jueves 16 de abril con alta ocupación cuando ocurrió el choque, de acuerdo con reportes preliminares.

Hasta el momento, autoridades informan que al menos 20 personas resultaron lesionadas. En el lugar se desplegó un operativo de emergencia con varias unidades de atención; se reporta la presencia de al menos cuatro ambulancias que brindan auxilio a los pasajeros afectados.

Paramédicos atienden a los heridos, quienes presentan principalmente golpes y policontusiones. De acuerdo con los primeros reportes, no se han identificado lesiones de gravedad.

Algunos usuarios permanecían al interior de la unidad al momento del arribo de los cuerpos de emergencia, siendo atendidos por personal de Protección Civil municipal y elementos de la Cruz Roja Mexicana.

Las autoridades continúan en la zona realizando labores de atención y evaluación de los daños.

¿Qué otros accidentes se han registrado en el Trolebús Elevado?

Esta no es la primera vez que ocurre un accidente en el Trolebús Elevado que se dirige a Chalco, en noviembre del año pasado una unidad se impactó contra otro vehículo cerca de Santa Marta.

En quella ocasión se informó que el conductor se habría quedado dormido y se impactó contra otra unidad que esperaba la salida.

Al menos 26 pasajeros de la unidad resultaron con golpes, quienes había abordado la unidad impactada cerca de la estación Santa Marta, de las Líneas 10 y 11, cuando dos unidades de Trolebús se dieron alcance entre sí.

El Trolebús Chalco–Santa Marta comenzó a operar el pasado 12 de mayo de 2025.

Con información de Quadratín.