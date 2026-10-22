Pablo Vázquez, secretario de SSC, destaca resultados en seguridad en CDMX

Como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), licenciado Pablo Vázquez Camacho, compareció ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México en un ejercicio de rendición de cuentas, en el que destacó la reducción de delitos como el compromiso de esta dependencia y de la administración con la seguridad, la paz y la tranquilidad de las personas que habitan y visitan la capital del país.

Los logros alcanzados y resultados presentados responden a la Estrategia de Seguridad de la Ciudad de México, impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, cuyo propósito es prevenir y reducir la violencia mediante la atención de las causas, la recuperación de los espacios comunitarios, el fortalecimiento de la participación ciudadana y la generación de oportunidades para la población que enfrentaba mayores condiciones de vulnerabilidad.

Durante su presentación destacó que la estrategia integral de seguridad sustentada en la continuidad institucional, su coordinación intergubernamental, la atención a las causas, la proximidad con la ciudadania, la profesionalización policial y el fortalecimiento permanente las capacidades de inteligencia e investigación.

Las cifras alcanzadas demostraron avances relevantes del 2024 a la fecha, los delitos de alto impacto registran reducción cercana al 19%, el homicidio doloso una disminución superior al 18%, con niveles históricos, así mismo, el robo de vehículo con violencia disminuyó 55% y sin violencia en 14%, el robo a pasajero en microbús, bajó 50%, el robo a negocio 13%, el robo a casa habitación 10 % y el robo a pasajero en taxi 21%, mientras que el robo de autopartes 6%.

“Los avances alcanzados no se concentran en una zona específica, sino que forman parte de una estrategia integral desplegada en todo el territorio de la capital. Las 16 alcaldías avanzan juntas y la seguridad crece en todo el territorio de nuestra ciudad”, expresó.

De igual forma, la labor coordinada con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, las detenciones y judicializaciones continúan fortaleciéndose en delitos prioritarios como el homicidio, en el que el incremento de judicializaciones es del 18%, el robo a casa habitación, el incremento es de 51%, en cuanto al robo a vehículo, en el que sube en 22%, y el delito de violación en que se aumentan las judicializaciones un 22%.

Los resultados de este trabajo también se reflejaron en la evaluación ciudadana, pues durante el primer semestre del presente año la efectividad de la Policía alcanzó un máximo histórico de 49.5%, desde que se mide en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, así como el nivel más alto de confianza de la población en la Policía registrado en 2026 por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, al ubicarse en 47.3%.

Atención a mujeres y perspectiva de género en seguridad

En materia de atención a las mujeres, el secretario resaltó la importancia de mantener una política de seguridad con perspectiva de género, mediante la cual, durante su primer año de implementación, la policía especializada brindó protección, orientación y acompañamiento a más de 26 mil mujeres, realizó 20 mil 500 recorridos de vigilancia en zonas prioritarias y desarrolló mil 800 asesorías técnicas en materia de actuación policial, así como 800 acciones de proximidad con ciudadanía que enfrentaba contextos de riesgo.

Estas labores complementaron las acciones de la Subsecretaría de Operación Policial y contribuyeron a la detención de 101 posibles responsables en 87 carpetas de investigación de feminicidio, de las 92 que se han abierto por este delito durante la presente administración, y coadyuva en acciones conjuntas con la Fiscalía, para conseguir tasas de esclarecimiento superiores al 95% en los casos de feminicidio, impactando en la reducción de este delito en 41% en lo que va de enero a septiembre de 2026 en comparación en el mismo periodo de 2024. Este efecto también ha permitido disminuir el delito de violación en un 11.05%, durante el mismo periodo.

En cuanto al combate y la detención de integrantes de grupos delictivos, bajo el mando de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz se consolidó como el principal espacio de análisis, evaluación y toma de decisiones en materia de seguridad pública. Mediante el trabajo conjunto entre las autoridades del Gobierno capitalino y las instituciones del Gobierno Federal, entre las que destaca Destacadamente, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

Los trabajos de inteligencia e investigación de esta secretaría, en coordinación con otras instituciones, permitieron que, del 5 de octubre de 2024 al 3 de septiembre de 2026, derivado de órdenes de cateo y mandamientos ministeriales y judiciales, se aseguraran mil 800 kilogramos de marihuana, más de 230 kg de cocaína, 93 kilogramos de metanfetamina y más de 15 kg de cristal. A ello se sumó el aseguramiento de 3 mil 286 armas de fuego, 296 cargadores y más de 11 mil 500 cartuchos

Avances contra la extorsión en CDMX

Hizo mención de los avances en la lucha contra la extorsión, ya que, durante la presente administración, se detuvo a 424 personas por su probable participación en hechos relacionados con este delito, mientras que, en el último año, se atendieron 3 mil 14 reportes de extorsión telefónica y se realizaron mil 699 orientaciones especializadas a víctimas, con acompañamiento y seguimiento en cada caso. A estas acciones se sumaron 123 reuniones presenciales y virtuales con representantes del sector y 328 pláticas, con las que se fortalecieron las capacidades preventivas y los mecanismos de denuncia frente a este delito.

También, destacó el cambio de visión y la transformación del modelo policial, que ahora prioriza la proximidad y la pronta atención a las personas mediante la ampliación del número de cuadrantes, al pasar de 847 a mil 22, con especial atención en las zonas periféricas de la ciudad, donde existían brechas sociales y, en consecuencia, de seguridad, por lo que se crearon los nuevos sectores Tlatelolco, Tulyehualco y Momoxco.

Además, en respuesta a las necesidades de los habitantes y visitantes, se transformó la relación entre la autoridad y la ciudadanía mediante el programa “La Policía Cerca de Ti”, con el que, del 18 de junio de 2025 al 30 de septiembre de 2026, se realizaron más de 6 millones 464 mil 118 visitas a casas, negocios y escuelas.

A este esquema se sumó el programa “Policía en tu Calle: Código Uno”, que, mediante patrullajes diarios en vehículos y motocicletas, así como recorridos a pie, privilegió el contacto directo con vecinas y vecinos. Estas acciones se complementaron con el fortalecimiento del parque vehicular, mediante la incorporación de 3 mil 500 nuevas patrullas, y la instalación de 40 mil nuevas cámaras, capaces de atender las demandas de una población como la de la capital. Al respecto, el secretario señaló: “la proximidad no se limita únicamente a incrementar la presencia policial; supone también una transformación en la forma de relacionarse con la ciudadanía”.

En torno a la construcción de territorios de paz, Pablo Vázquez comentó que “La seguridad requiere también de transformar dinámicas y ecosistemas sociales que reduzcan desigualdades, que fomenten el ejercicio de derechos y que garanticen mecanismos de justicia social para generar condiciones que permitan a las personas desarrollar plenamente sus proyectos de vida. La paz se construye todos los días, en cada barrio, con oportunidades, con la comunidad y con presencia institucional”.

En este contexto, entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026 se realizaron visitas a más de 100 mil casas en las 16 alcaldías, se instalaron 521 senderos seguros en las escuelas y se llevaron a cabo 2 mil jornadas y ferias de seguridad, además de elaborar por lo menos 1 mural alusivo en cada una de las 37 colonias y desarrollar más de 200 sesiones formativas para brigadistas comunitarios.

El enfoque de seguridad también contempló a jóvenes fuera de las aulas, por lo que, mediante el programa “Reconecta con la Paz”, se buscaron ofrecer nuevas alternativas de desarrollo para quienes se encontraban en situaciones de riesgo, a través de acciones comunitarias en parques, bosques, museos y otros espacios públicos. De esta manera, desde 2024, 683 jóvenes y 19 adolescentes concluyeron satisfactoriamente su proceso de acompañamiento.

En materia de seguridad vial, la Subsecretaría de Control de Tránsito mantuvo una estrategia dirigida a reducir los factores de riesgo para la ciudadanía y sus visitantes. Entre las acciones implementadas, de octubre de 2024 a la fecha señalada en el informe se instalaron 55 mil 192 dispositivos de reducción de velocidad, con lo que se fortaleció la presencia preventiva de la autoridad, mientras que, de enero a septiembre de 2026, se registró una disminución del 15 % en comparación con el mismo periodo de 2024.

El creciente uso de las motocicletas representa un importante reto en materia de seguridad vial y cumplimiento normativo, dando como resultado de las acciones implementadas 178 mil 883 motocicletas remitidas a depósitos vehiculares por distintos incumplimientos al Reglamento de Tránsito. De igual forma, las acciones de seguridad vial incluyeron la recuperación del espacio público mediante la chatarrización de vehículos abandonados, con la que se logró la remisión de 8 mil 399 automóviles que se encontraban en estado de abandono y representaban riesgos en el entorno.

Al abordar el tema de la reinserción social, el secretario mencionó que la SSC trabajó para fortalecer los 13 centros penitenciarios mediante acciones orientadas a la capacitación para el trabajo, la educación, la atención integral y otros factores que favorecieron la disminución de la reincidencia. En este rubro, más de 20 mil personas privadas de la libertad recibieron algún tipo de capacitación para el trabajo y, de septiembre de 2025 a agosto de 2026, se entregaron 6 mil constancias que acreditaron los conocimientos adquiridos por las personas internas.

Además, para garantizar la seguridad y gobernabilidad en estos espacios, de 2024 a la fecha señalada en el informe se efectuaron 51 mil 14 revisiones ordinarias y 295 extraordinarias, que permitieron asegurar más de 6 mil teléfonos celulares y más de 29 kilogramos de droga. A estas medidas se sumó una inversión de 200 millones utilizados para mejorar las condiciones de los espacios donde se cumplían los procesos de internamiento.

Al respecto, el secretario resaltó: “bajo las instrucciones de la Jefa de Gobierno, continuará fortaleciendo las medidas de seguridad, supervisión y reinserción social para consolidar un sistema penitenciario que contemple un enfoque sistémico; garantice condiciones materiales e institucionales; profundice la reinserción social y el acompañamiento; e implemente mecanismos de defensa adecuada y debido proceso, en concordancia con lo delineado con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México”.

En cuanto al fortalecimiento institucional, Pablo Vázquez Camacho reconoció que el objetivo de contar con una mejor Policía depende, en gran medida, de la dignificación, profesionalización y el desarrollo permanente de quienes integraban la policía de la Ciudad de México. De esta manera, una de las prioridades de esta transformación ha sido el fortalecimiento salarial de las mujeres y hombres policías, es así como durante siete años consecutivos la policía de la Ciudad de México ha recibido un incremento salarial anuale, alcanzando un crecimiento acumulado de 95.3%”.

En ese mismo sentido, al mes de agosto de 2026, un total de 64 mil 192 integrantes de las instituciones policiales ya contaban con el Certificado Único Policial, lo que permitió mantener niveles del 84 % y garantizar que la ciudadanía contara con instituciones capacitadas y confiables para la protección de sus derechos.

En materia de profesionalización, del 5 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2026 se realizaron 47 mil 508 acciones de capacitación presencial y en línea en materias relacionadas con derechos humanos, diversidad sexual, perspectiva de género, prevención del acoso y hostigamiento, desaparición forzada, tortura, trata de personas, uso de la fuerza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

En el recinto, también reconoció a las y los policías jubilados también forman parte de la Institución e informó que, en coordinación con la Secretaría de Administración y Finanzas, se inició la instalación de mesas especiales de trabajo con el fin de apoyarlos, en las que a un mes de su implementación se han otorgado más de 100 asesorías sobre pensiones y prestaciones; casi 100 compañeros han sido atendidos en el diagnóstico de enfermedades crónicas y más de 90 compañeros han sido atendidos por el servicio psicológico de la Unidad de Atención y Referencia Psicológica.

Entre los principales retos enfrentados y superados se encontró la Copa Mundial de Fútbol, durante la cual, a lo largo de 36 días, más de 17 mil policías de distintas áreas y agrupamientos atendieron, acompañaron y garantizaron la seguridad de 12 millones 621 mil personas en partidos, festivales, festejos y actividades públicas.

Al respecto, el secretario expresó: “La ciudad demostró que puede recibir al mundo sin descuidar la seguridad de quienes la habitan. Y confirmó que las capacidades interinstitucionales construidas durante los últimos años permiten afrontar con éxito desafíos de dimension internacional, fortaleciendo la confianza ciudadana y proyectando a la Ciudad de México como una capital segura, moderna y preparada para los retos del futuro”.

A dos años del inicio de la presente administración, los resultados presentados por el secretario de Seguridad Ciudadana reflejan los avances en la consolidación de una estrategia de seguridad sustentada en la continuidad institucional, la coordinación intergubernamental, la atención a las causas, la proximidad con la ciudadanía, la profesionalización policial y el fortalecimiento permanente de las capacidades de investigación e inteligencia.

Finalmente, destacó que hoy contamos con una Policía más preparada, mejor equipada y profesionalizada; con mayores capacidades de investigación; con mecanismos más sólidos de supervisión y rendición de cuentas; con mejores herramientas para la atención de las mujeres; con programas preventivos que intervienen sobre las causas de la violencia; y con esquemas de coordinación que permiten actuar de manera conjunta frente a los retos de seguridad que enfrenta la capital del país”, finalizó.