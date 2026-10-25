Muere Mario Puga, promotor cultural de Tepito; fue atropellado durante persecución a ladrones en CDMX

(Imagen generada con Inteligencia Artificial con fotografías de Cuartoscuro y la Secretaría de Cultura CDMX)

Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la CDMX, lamentó la muerte de Mario Puga y prometió apoyo a sus familiares.

Mario García Puga, promotor cultural del barrio de Tepito, murió la noche del sábado 24 de octubre tras ser atropellado por presuntos delicuentes que huían de la policía.

El también fundador del Espacio Cultural Tepito iba a bordo de una motocicleta eléctrica cuando fue impactado por un vehículo presuntamente utilizado por una banda dedicada al robo de relojes y artículos de lujo.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Tapicería y Herreros, donde el conductor del automóvil perdió el control de la unidad mientras intentaba evadir a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al lugar, pero confirmaron que García Puga ya no presentaba signos vitales debido a las lesiones provocadas por el impacto.

¿Cómo ocurrió el accidente en el que murió Mario Puga?

La persecución comenzó después de que operadores del Centro de Comando y Control (C2) identificaron un automóvil Audi presuntamente relacionado con diversos robos cometidos contra comensales de restaurantes en la Ciudad de México.

Los policías localizaron el vehículo en calles de la alcaldía Venustiano Carranza e intentaron detener a sus ocupantes. Sin embargo, el conductor ignoró las indicaciones de los agentes y aceleró.

Otra patrulla intentó cerrarle el paso al automóvil en el cruce de Tapicería y Herreros. El conductor realizó una maniobra para esquivar a la policía y perdió el control, por lo que terminó atropellando a García Puga.

La Secretaría de Seguridad de la CDMX indicó que tres personas fueron detenidas, un hombre y dos mujeres, por su presunta participación en una célula delictiva relacionada con al menos 17 robos de relojes y otros artículos de lujo, registrados entre noviembre de 2023 y octubre de 2026.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, lamentó la muerte del activista y aseguró que la dependencia brindaría orientación y apoyo a sus familiares.

Clara Brugada lamenta la muerte de Mario Puga

La jefa de Gobierno expresó sus condolencias. Como director de Pilares en la colonia Morelos, Mario Puga construyó espacios de encuentro, identidad y esperanza. Su legado permanecerá vivo en las calles, en la memoria y en el corazón de su querido barrio, añadió Brugada.

La funcionaria aseguró que su administración daría seguimiento al caso, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Con información de Quadratín