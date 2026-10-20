Con recorridos nocturnos y caminatas de xolos: Así será el Festival de Día de Muertos en el Centro Histórico

El Festival de Día de Muertos concluirá con un desfile de catrinas y una caminata de xoloitzcuintles, a la que están invitados todos los ciudadanos que tengan un perro de esta raza. (Foto: Cecilia L. García/Pexels/imagen generada con IA Gemini).

Con noviembre cada vez más cerca, las calles de la Ciudad de México comienzan a teñirse de naranja con cientos de flores de cempasúchil. Las figuras de catrinas empiezan a adornar cada rincón, mientras los negocios locales se llenan del tradicional pan de muerto.

En este escenario se realizará el Festival de Día de Muertos: Entre Xolos y Catrinas, un evento que tendrá como sede diversos recintos del Centro Histórico de la Ciudad de México.

A través de clases, talleres, recorridos nocturnos y un circuito de ofrendas, el festival busca realzar las tradiciones mexicanas. Además, este año se suman al programa las actividades de Campo de Xolos: Bienvenidos a Itzcuintlán, el primer festival dedicado a honrar al canino originario de México.

El Festival de Día de Muertos en el Centro Histórico contará con un desfile de catrinas. (Foto: Cecilia L. García)

‘Festival de Día de Muertos: Entre Xolos y Catrinas’: ¿Cuándo y dónde es el evento?

El festival comenzará el 28 de octubre, fecha en la que algunas familias mexicanas preparan sus altares, pues existe la creencia de que, a partir de ese momento, las almas de sus seres queridos comienzan a regresar.

Tras la inauguración, el Festival de Día de Muertos: Entre Xolos y Catrinas continuará durante varios días con diversas actividades que concluirán el 1 de noviembre.

Fechas: del 28 de octubre al 1 de noviembre.

del 28 de octubre al 1 de noviembre. Dónde: Centro Histórico de la Ciudad de México.

Debido a que el programa incluye clases, conferencias, desfiles y ofrendas, las actividades se distribuirán en distintos puntos del Centro Histórico, como el Centro Cultural El Rule, la Plaza Manuel Tolsá y la calle San Ildefonso.

¿Qué habrá durante el Festival de Día de Muertos del Centro Histórico?

Entre las opciones para el público habrá talleres de elaboración de máscaras, papel picado y alebrijes, en colaboración con PILARES. Estas actividades estarán dirigidas a quienes quieran poner a prueba su creatividad y elaborar sus propias piezas.

La música y el teatro también formarán parte de la celebración, con presentaciones a bordo del Centrobus, un transporte eléctrico que recorre el Centro Histórico. Para añadir un toque de misticismo a la experiencia, los recorridos se realizarán únicamente por la noche.

A estas actividades se sumará la rodada ciclista nocturna Leyendas sobre ruedas, en la que los participantes podrán caracterizarse como personajes relacionados con el Día de Muertos y recorrer distintos puntos del Centro Histórico. Quienes no tengan bicicleta podrán rentar una a través de Ecobici.

Las flores de cempasúchil tendrán su propio espacio con un bazar dedicado a esta tradicional flor mexicana y a las artesanías de temporada. El recorrido por las tradiciones también llegará a la cocina, con una clase magistral de pan de muerto y otra de coctelería y coctelería sin alcohol, ambas inspiradas en el Día de Muertos.

Los vestidos que usarán las catrinas en el cierre del Festival de Día de Muertos del Centro Histórico son diseñados por Verónica Velasco. (Foto: Cecilia L. García)

¡Claro que las ofrendas no pueden faltar! El Festival de Día de Muertos contará con un circuito que permitirá a los visitantes descubrir las propuestas instaladas en distintos puntos del Centro Histórico. Hasta el momento, se han registrado 160 ofrendas que formarán parte de esta iniciativa.

Durante la presentación del festival, la Autoridad del Centro Histórico informó que se prevé elaborar un mapa con la ubicación de las ofrendas participantes. Este se actualizará conforme se incorporen nuevos registros.

El xoloitzcuintle, una figura presente en el imaginario mexicano sobre la muerte y el más allá, tendrá un lugar especial a través de Campo de Xolos. El programa ofrecerá conferencias, expresiones artísticas y actividades para acercar al público a la historia y el simbolismo de esta raza, así como a la importancia de su cuidado y del respeto hacia los animales.

La celebración concluirá con una caminata de xoloitzcuintles, a la que están invitados todos los ciudadanos que tengan un perro de esta raza. Más tarde, se realizará un desfile de catrinas y catrines, acompañado de calendas y música al estilo oaxaqueño.

El encuentro cerrará con una pasarela en la que los participantes mostrarán sus caracterizaciones y vestuarios, resultado de semanas de preparación.

Calendario oficial: Fechas y actividades del Festival de Día de Muertos en el Centro Histórico de CDMX

Si quieres sumarte a las actividades del Festival de Día de Muertos en el Centro Histórico de la CDMX, aquí te compartimos los detalles del programa, así como las sedes y los horarios disponibles hasta el momento.

También te recomendamos estar al pendiente de las redes sociales de la Autoridad del Centro Histórico, donde se darán a conocer más detalles del festival. Aún falta confirmar algunos horarios y recintos, así como publicar las indicaciones para registrarse y abordar el Centrobus.