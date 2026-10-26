Horacio Beamonte, actor que pidió muerte digna, está grave: Su madre revela que lleva 15 días hospitalizado

El actor Horacio Beamonte atraviesa un momento crítico de salud. Su mamá, Lucero Campos, informó que permanece hospitalizado desde hace 15 días en condición muy grave, por lo que ha estado ausente de las redes sociales-

A través de una publicación, Campos compartió la situación que enfrenta su familia y expresó su confianza en su fe religiosa ante la delicada condición del actor que solicitó la ortotanasia.

“Buena tarde a todos, soy Lucero Campos mamá de Horacio quien en esta ocasión escribo como ya lo he hecho en otra ocasión. Amigos, seguidores, familia, hermanos en la fe de Cristo, compañeros de trabajo de nuestra carrera actoral y musical, mi amado hijo ha estado hospitalizado en condición muy grave desde hace 15 días”, escribió.

“Vivimos momentos sumamente críticos, pero confiamos plena y totalmente en nuestro amado Señor JESUCRISTO, que todo se hará conforme a su Santa voluntad”, agregó Lucero Campos, mamá de Horacio Beamonte.

La mamá de Horacio Beamonte utilizó las redes sociales del actor para informar sobre su hospitalización. (Foto: Captura)

¿Qué es lo último que sabemos sobre el estado de salud de Horacio Beamonte?

Horacio Beamonte contó que una fuerte cefalea lo llevó al hospital a finales de septiembre de 2026. De acuerdo con el relato que compartió en redes sociales, comenzó a sentirse mal después de recibir el material para un casting que debía preparar en poco tiempo.

“Con la leucemia que padezco ya no es fácil desvelarme ni presionarme de esa manera”, explicó.

Su malestar se intensificó hasta el punto de que tuvo que recibir atención médica de emergencia. Durante su estancia en el hospital le administraron medicamentos para tratar el dolor, entre ellos morfina y tramadol.

“Hasta llegó un momento en que perdí la conciencia de tanto dolor y luego en el hospital con la morfina más todavía”, relató Beamonte sobre la intensidad de la cefalea y los efectos que experimentó durante su atención médica.

Ante la posibilidad de que el dolor estuviera relacionado con la leucemia, los médicos le practicaron una tomografía. El estudio descartó tumores o infiltraciones de la enfermedad en el cerebro y las meninges que explicaran el episodio.

Tras permanecer cuatro días en el área de urgencias, el actor recibió el alta médica y volvió a casa para continuar su recuperación. En aquella ocasión, también agradeció a su madre y a su hermana por acompañarlo durante la emergencia.

Lucero Campos es la madre de Horacio Beamontes, quien actualmente está hospitalizado grave. (Foto: Horacio Beamonte/Facebook)

¿Qué es la ortotanasia? Esto dijo Horacio Beamonte sobre su decisión

En agosto de 2026, Horacio Beamonte informó que había decidido recurrir a la ortotanasia, una práctica relacionada con el derecho a recibir una muerte digna cuando una enfermedad grave sigue su curso natural.

El actor explicó que tomó esta decisión después de su diagnóstico de leucemia y que optó por recibir cuidados paliativos en lugar de continuar con tratamientos como la quimioterapia y el trasplante de médula ósea.

“He decidido no continuar el tratamiento de quimioterapia ni el trasplante medular para que, en su lugar, pueda continuar mi vida recibiendo asistencia de cuidados paliativos en la clínica del dolor durante y hasta el final del proceso”, expresó en una publicación retomada por El Financiero.

También comunicó que acudió a la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, donde firmó una Carta de Voluntad Anticipada y una Orden de No Reanimación.

“Me decidí por la ortotanasia, la verdadera muerte digna”, escribió el intérprete al compartir su determinación.

La ortotanasia busca evitar la prolongación artificial de la vida mediante medidas extraordinarias cuando una enfermedad se encuentra en una etapa avanzada, sin dejar de proporcionar cuidados paliativos para aliviar el dolor y otros síntomas, explicó la UNAM.

¿Quién es Horacio Beamonte?

Horacio Beamonte es un actor mexicano con más de tres décadas de trayectoria en el medio artístico. Ha participado en producciones televisivas como Como dice el dicho, La Rosa de Guadalupe, Por amar sin ley, Destilando amor, Tres veces Ana, Imperio de mentiras y El amor invencible.

Además de su trabajo como intérprete, ha desarrollado actividades vinculadas con la música y la locución. .