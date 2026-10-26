‘Eso es todo, amigos’: Muere Eric Bauza, la voz moderna de Bugs Bunny y Pato Lucas, a los 46 años

Eric Bauza fue la voz de Bugs Bunny y varios personajes de 'Looney Toons' (Foto: Kathy Hutchins / Shutterstock.com).

Eric Bauza, actor de voz oficial de Bugs Bunny, el Pato Lucas y otros personajes clásicos de la animación, murió a los 46 años de forma repentina, según informó su familia.

El actor canadiense, que fue tres veces ganador en los premios Emmy, participó en películas y series animadas que marcaron a más de una generación.

¿De qué murió Eric Bauza, voz de Bugs Bunny y el Pato Lucas?

Eric Bauza murió a los 46 años a causa de una enfermedad cardiovascular hipertensiva, de acuerdo con los registros del forense del condado de Los Ángeles consultados por Variety. El medio agregó que el actor falleció en su domicilio el domingo 25 de octubre.

La oficina del médico forense también clasificó la muerte como natural, según NBC Los Angeles. La familia del actor confirmó el fallecimiento en redes sociales y señaló que ocurrió de manera repentina.

“Eric Bauza, actor de doblaje galardonado con un premio Emmy y voz actual de icónicos personajes de los Looney Tunes —como Bugs Bunny y el Pato Lucas, además de muchos otros personajes de dibujos animados muy queridos—, ha fallecido de forma repentina”, escribió su familia en Instagram.

¿Qué personajes interpretó Eric Bauza en Looney Tunes?

Bauza se convirtió en una de las voces contemporáneas más reconocibles de Looney Tunes, franquicia en la que interpretó a Bugs Bunny y al Pato Lucas, además de Piolín, Porky, Elmer Gruñón, el gallo Claudio y el Correcaminos.

Su trabajo continuó el legado de Mel Blanc, el actor que originalmente dio voz a numerosos personajes de la serie. En un comunicado difundido por The Hollywood Reporter, Channing Dungey, presidente de Warner Bros. Television Group y US Networks, destacó su contribución a la animación.

“Eric Bauza fue un talento vocal único que llevó alegría y risas a millones de personas en todo el mundo”, expresó Dungey al medio estadounidense.

El actor también prestó su voz a personajes de Space Jam: Una nueva era y Looney Tunes Cartoons. En la película Coyote vs. Acme, estrenada este 2026, interpretó a varios integrantes de la franquicia.

Su trabajo recibió reconocimiento en la industria televisiva. Bauza obtuvo tres premios Emmy infantiles y familiares por sus interpretaciones en Looney Tunes Cartoons, Bugs Bunny Builders y Los Jóvenes Titanes en Acción.

Además, recibió cinco nominaciones a los Daytime Emmy por sus participaciones en Looney Tunes Cartoons, Muppet Babies y Las aventuras del Gato con Botas. Su trayectoria incluyó más de 400 créditos como actor.

Su experiencia no se limitó a los personajes de Warner Bros. También participó en producciones como Super Mario Bros. La Película, Bob Esponja, Phineas y Ferb, Rick y Morty y Las Tortugas Ninja.

Al momento de su fallecimiento, Bauza trabajaba en la preproducción de dos proyectos, informó Variety. Uno era Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical, en el que interpretaría al Pato Lucas; el otro, The Dragon Masters, donde daría voz al Shogun King.

Su trabajo también formó parte de Forgotten Island, una película animada de estreno recienteque llegó tras Coyote vs. Acme.