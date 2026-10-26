Trabajadores del PJ en Michoacán denuncian brujería en instalaciones: Muestran estrellas hechas con tierra

El Poder Judicial de Michoacán trabajó bajo protesta tras los actos de brujería en sus instalaciones.

Trabajadores del Poder Judicial de Michoacán se manifestaron luego de denunciar amenazas, hostigamiento e intimidación, tras supuestos actos de brujería en sus instalaciones.

Integrantes del juzgado tercero de distrito de Michoacán informaron que en un escritorio encontraron con fotografías cubiertas de una estrella de tierra, que en sus puntas tenían velas.

Además, compartieron fotografías de una silla supuestamente dañada.

Por ello, difundieron una pancarta en las instalaciones del Poder Judicial Federal, sobre la avenida Camelinas de Morelos, en la que pidieron “verdad, respeto y justicia”.

¿Qué dice la pancarta de trabajadores del Poder Judicial tras supuestos actos de brujería?

De acuerdo con las imágenes dadas a conocer por los trabajadores, la pancarta cuestiona qué sentirían si se encontraran con una situación similar en sus instalaciones de trabajo.

“Si te hubieran dejado algo así en tu escritorio con tu foto, ¿qué sentirías? Ante los hechos ocurridos en nuestro centro de trabajo, exigimos su esclarecimiento, el deslinde de responsabilidades y garantías para proteger a todas las personas trabajadoras. ¡No al hostigamiento ni a la intimidación! La base trabajadora del juzgado tercero de distrito en Michoacán, labora bajo protesta por esta amenaza ocurrida en este recinto oficial", se lee en la pancarta.

El Poder Judicial y la Fiscalía de Michoacán no se pronunciaron sobre las denuncias de los trabajadores, ni se han confirmado acciones al respecto.

De acuerdo con Quadratín, uno de los afectados por los supuestos actos de brujería es el juez Rafael Linares Rivera, quien encontró su silla apuñalada y la cruz con tierra que tenía su foto al centro.

El Sindicato de Renovación informó que el juez intentó presentar su denuncia; sin embargo, se le negó el acceso al Ministerio Público, y lo que podría considerarse como evidencia fue retirado, por lo que no se tiene conocimiento sobre si procedió la denuncia.

Otra afectada fue una trabajadora, que también forma parte del sindicato, de la cuál no se conoce su nombre públicamente, quien encontró la misma cruz pero en su escritorio.

De acuerdo con Quadratín, la mujer habría participado en la toma de instalaciones del Poder Judicial durante una semana anteriormente.

Con información de Quadratín.