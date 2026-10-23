Feminicidio de Janeth: Detienen a sospechoso de asesinar a la joven de 27 años en Charo, Michoacán

Janeth fue asesinada el 22 de octubre en su domicilio, en Charo, Michoacán; la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán confirmó la detención de un sospechoso por el feminicidio de Janeth, de 27 años, ocurrido en el municipio de Charo.

Las autoridades habrían identificado al presunto responsable un día después del feminicidio de la joven, a partir de las primeras diligencias y entrevistas realizadas durante la investigación.

El vicefiscal Israel Vega Rodríguez informó que, tras confirmarse el crimen, tres personas fueron detenidas inicialmente por faltas administrativas. Posteriormente, agentes ministeriales los entrevistaron debido a que podían contar con información de lo ocurrido.

De acuerdo con el funcionario, las declaraciones permitieron identificar y dar seguimiento al principal sospechoso. Sin embargo, las investigaciones continúan para esclarecer el crimen y deslindar responsabilidades.

Vega Rodríguez señaló que, a partir de los primeros indicios recabados, la Fiscalía determinó investigar el caso como feminicidio.

¿Qué se sabe del feminicidio de Janeth en Charo?

Janeth, de 27 años, fue asesinada la mañana del jueves 22 de octubre de 2026, en su domicilio, en el municipio de Charo, Michoacán. Sus familiares encontraron su cuerpo sin vida dentro de su habitación.

Según la información difundida sobre el caso, una de las líneas de investigación apunta a una persona ajena a la comunidad. Entre los señalados como sospechosos se encuentra un trabajador de los juegos mecánicos instalados en el municipio con motivo de las fiestas patronales.

La Fiscalía mantiene abiertas las indagatorias para esclarecer las circunstancias del feminicidio y establecer la participación de las personas involucradas.

¿Cuántos feminicidios se han registrado en Michoacán en 2026?

En Michoacán, 79 mujeres han sido asesinadas de enero a agosto de 2026, de acuerdo con los registros oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre violencia contra las mujeres.

De ese total, 69 casos corresponden a homicidios en agravio de mujeres y 10 fueron clasificados por el Ministerio Público como feminicidio.

El mismo informe incorporó cifras de la FGE correspondientes a 2024 y 2025. En ese periodo, se registraron 14 feminicidios en 2024 y 24 en 2025. Además, las carpetas de investigación por violencia familiar pasaron de mil 456 a mil 720, mientras que los delitos de carácter sexual aumentaron de mil 603 a mil 753

Con información de Quadratín Michoacán.