Detienen a Bryan Alexandro ‘N’ por el feminicidio de Fernanda, exestudiante de la UDLAP

La Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo a Bryan Alexandro ‘N’, de 26 años, por su presunta responsabilidad en el feminicidio de la exestudiante de la Universidad De Las Américas Puebla (UDLAP), María Fernanda ‘N’, ocurrido el pasado 3 de octubre en San Andrés Cholula.

El detenido era pareja sentimental de la víctima y permanecerá a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica.

La propia Fiscalía General del Estado de Puebla dio a conocer que cumplimentó la orden de aprehensión contra el referido sujeto por su probable participación en el delito de feminicidio, cometido en agravio de María Fernanda ‘N’, en el municipio de San Andrés Cholula.

¿Cómo ocurrió la agresión que derivó en el feminicidio de María Fernanda ‘N’?

“De acuerdo con la investigación, durante la madrugada del 3 de octubre de 2026, la víctima llegó al domicilio que compartía con el hoy imputado, quien era su pareja sentimental. En el lugar se habría iniciado una discusión que posteriormente derivó en una agresión física”, señala la Fiscalía en el comunicado emitido.

A través de un comunicado la instancia indica que la investigación apunta a que Bryan Alexandro ‘N’ presuntamente golpeó y forcejeó con María Fernanda ‘N’, provocándole diversas lesiones y posteriormente la sometió en el suelo, la sujetó del cuello y la asfixió hasta asesinarla.

“Con los datos de prueba recabados, la Fiscalía solicitó y obtuvo de un Juez de Control de la Región Judicial Centro-Poniente la correspondiente orden de aprehensión por feminicidio. El mandamiento judicial fue cumplimentado el 7 de octubre de 2026 en San Bernardino Tlaxcalancingo, municipio de San Andrés Cholula”, indica.

De esta forma, el presunto asesino quedó a disposición de la autoridad judicial en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, donde continuará el procedimiento correspondiente para determinar su situación jurídica.