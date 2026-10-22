¿Qué sabemos del feminicidio de Karina Vázquez, exreina de belleza de Tlaxcala hallada muerta en su casa?

Esto sabemos del feminicidio de Karina Vázquez, exreina de belleza de Tlaxcala. (Foto: tomada del Facebook de Tadeo Vázquez Sánchez)

La muerte de Karina Vázquez Sánchez, abogada y exreina de belleza de Tlaxcala, es investigada por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), que mantiene abiertas distintas líneas, incluida la de feminicidio.

La joven, de 28 años, fue encontrada sin vida el pasado 15 de octubre en una vivienda de la comunidad de Jesús Tepactepec, en el municipio de Nativitas.

Su familia rechazó algunas publicaciones difundidas en redes sociales y exigió que se investiguen todas las hipótesis. Tadeo Vázquez Sánchez, hermano de Karina, aseguró que los resultados de la necropsia descartan que su hermana haya muerto por congestión alcohólica.

“Es importante hacer de su conocimiento que lo que se difundió a través de redes sociales y por diferentes medios de comunicación carece de veracidad, ya que el contexto de los hechos descritos es falso”, escribió en un mensaje dedicado a su hermana.

¿Qué sabemos de la muerte de Karina Vázquez, exreina de belleza de Tlaxcala?

Karina fue encontrada sin vida el 15 de octubre en un inmueble ubicado en la calle Libertad, en Jesús Tepactepec. De acuerdo con los primeros reportes, Armando ‘N’ llamó al número de emergencias 911 después de percatarse de que la joven no respondía.

Según primeras versiones, ambos habían consumido bebidas alcohólicas la noche anterior y después se habían retirado a descansar. Sin embargo, el hombre explicó que despertó y encontró a Karina inconsciente y con vómito en la boca, por lo que solicitó ayuda.

Al lugar acudieron policías municipales y estatales, así como paramédicos de Protección Civil de Nativitas, quienes confirmaron que la joven ya no presentaba signos vitales y observaron rigidez cadavérica. Durante la atención inicial se mencionó una posible broncoaspiración como explicación del fallecimiento.

Uno de los puntos cuestionados fue la relación entre Karina y Armando ‘N’, a quien algunas versiones identificaron inicialmente como su pareja sentimental, pero sus familiares aseguraron que el hombre era compañero de trabajo de la joven.

Al respecto, Armando ‘N’ declaró que no era pareja de Karina al momento de los hechos, aunque reconoció que ambos habían tenido una relación sentimental en el pasado.

El hombre fue detenido inicialmente por posesión de arma de fuego, aunque las autoridades lo investigan como principal sospechoso del feminicidio de la joven.

Hermano de Karina Vázquez exige justicia y rechaza versiones sobre su muerte

En un mensaje publicado en redes sociales, Tadeo Vázquez Sánchez expresó el dolor de su familia y cuestionó las versiones que, afirmó, han afectado la memoria y la imagen de su hermana.

“De todos los golpes vividos en el trayecto de mi vida, no se compara con la pérdida de mi hermana Karina”, escribió.

El hermano de la joven pidió que las autoridades analicen los indicios, testimonios, contradicciones y demás pruebas recabadas para esclarecer lo ocurrido y determinar si existen responsabilidades penales.

“Más allá de las buenas o malas decisiones de mi hermana, dejo claro algo: su muerte no fue por razones naturales”, expresó.

También exigió que la investigación se conduzca conforme a la ley y que se sancione a quien resulte responsable de la muerte de Karina. “Hablo y alzo la voz por mi hermana, porque ella ya descansa y su voz fue silenciada para siempre”, añadió.

Al finalizar su mensaje, convocó a familiares, amigos y conocidos a sumarse a la exigencia de justicia mediante la etiqueta #JusticiaPorKarina.

¿Quién era Karina Vázquez, exreina de belleza de Tlaxcala?

Originaria de Santa Ana Chiautempan, Karina Vázquez alcanzó reconocimiento público en 2019, cuando fue coronada como Señorita Tlaxcala Costumbres y Tradiciones.

Además de su participación en certámenes de belleza, desarrolló una carrera profesional como abogada y abrió su propio despacho jurídico, que promocionaba en redes sociales.

A través de este negocio ofrecía asesoría legal en distintas materias, entre ellas civil, familiar, mercantil, penal y laboral.

A sus 28 años, Karina había construido un proyecto profesional propio. Ahora, su familia exige que se esclarezcan las circunstancias de su muerte y que el caso no quede impune.